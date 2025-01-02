Украинский гроссмейстер разрыдался на чемпионате мира по шахматам. Он упустил победу из-за досадной ошибки

Успокаивал даже соперник.

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук разрыдался на чемпионате мира по блицу, который накануне завершился в Нью-Йорке. Причиной истерики стала упущенная победа над американцем Даниэлем Народицким — 55-летнему шахматисту не хватило времени. Видео концовки партии завирусилось в интернете и вряд ли сможет кого-то оставить равнодушным.

Иванчук побеждал

Повод для слез у Василия Михайловича был действительно существенный — он находился в выигрышной позиции против американского соперника, имел шесть секунд на последнем ходу и в третий раз за партию поставил шах королю Народицкого, но банально не успел нажать на таймер. Понимая, что победа упущена именно таким образом, Иванчук не сдержал эмоций.

Поражение подкосило гроссмейстера. До него украинец выступал на турнире уверенно, шел в лидерах, к 11-му туру набрав 7 очков из 10 возможных. Однако после досадной ошибки он проиграл еще две встречи и с результатом в 7,5 балла после 13 туров занял только 66-е место в общей турнирной таблице. На этом чемпионат мира в Нью-Йорке для него был завершен.

Фото Скриншот видео

В 2023-м его не выпускали из страны

Обидное поражение в США — не единственное разочарование Василия Михайловича, которое он испытал за последние годы. В 2023 году Иванчук, проживающий во Львове, столкнулся с проблемами на родине — украинские власти не хотели отпускать гроссмейстера на Кубок мира в Баку, сославшись на призывной возраст.

Ситуация тогда накалилась очень сильно — в дело даже пришлось вмешаться Международной шахматной федерации. ФИДЕ разместила письмо, подписанное многими известными гроссмейстерами (включая Магнуса Карлсена).

Шахматисты призвали выпустить Иванчука на Кубок: «Для нас стало значительным разочарованием узнать, что Министерство отказывает господину Иванчуку в выдаче специального разрешения на выезд из страны для участия в чемпионате мира. Мы считаем, что его участие и игра принесут счастье многим, и мы с уважением просим вас пересмотреть соответствующее решение и выдать необходимое разрешение», — сказано в обращении.

Фото Скриншот видео

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт тогда поспешил оправдаться — заявил, что Иванчук даже не просился на выезд: «Я каждый день на связи с президентом украинской федерации господином Капустиным. Федерация всеукраинская мне ни одного письма не написала о пересечении границы. Есть процедура, согласно которой федерация должна отправить письмо в Минмолодежьспорт. Тогда мы проверяем, есть ли такие соревнования, отслеживаем, появятся ли там русские и белорусы, а затем предоставляем возможность участвовать в этих соревнованиях. Чтобы вы поняли, ни одно письмо не поступало в Министерство. Это расшатывает российская федерация и подхватывают наши украинские... Возможно, поддерживающие эту федерацию», — рассказывал Гутцайт.