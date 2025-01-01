Новогоднее чудо. Непомнящий героически отыгрался у Карлсена в финале ЧМ по блицу

Впервые в истории шахматисты разделили чемпионский титул.

Это должно было случиться. Ян Непомнящий несколько раз был очень близок к званию чемпиона мира. В классическом контроле до сих пор больно вспоминать матч россиянина с Дин Лижэнем в Астане в апреле 2023-го. В быстрые шахматы Ян дважды финишировал вторым, — на ЧМ-2013 и -2021 и был вице-чемпионом в блиц-турнире (2014). Причем в 2021-м Непо остановил 17-летний Нодирбек Абдусатторов, который тогда был далек от вхождения в элиту. На ЧМ-2022 по шахматам Фишера в Рейкьявике Ян остановил Магнуса Карлсена в полуфинале, однако в решающем мини-матче проиграл Хикару Накамуре в Армагедоне. И вот наконец-то долгожданный успех. Во-первых, российский гроссмейстеры его заслужил. Во-вторых, эту победу определенно можно назвать новогодним чудом. Выиграть две партии подряд на заказ у многолетнего шахматного короля во всех контролях, — это что-то невероятное.

Сделать невозможное

Но обо всем по порядку. Ян финишировал первым по итогам первого дня. Сразу 10 шахматистов набрали по 9,5 очков, но по дополнительным показателям в плей-офф не отобрались Даниэль Народицкий и Даниил Дубов.

В четвертьфинале открытого турнира Непомнящий обыграл своего соотечественника Володара Мурзина (2,5:0,5), Уэсли Со был сильнее Алирезы Фируджи (3:1), Ян-Кшиштоф Дуда победил Фабиано Каруану (2,5:0,5), а Магнус Карлсен с большим трудом переиграл Ханса Ниманна (2,5:1,5). После размеренной ничьи в первой партии Ханс уверенно переиграл Магнуса во второй, после чего Карлсену пришлось совершить небольшой спортивный подвиг, выиграв две оставшиеся партии.

В полуфинале Магнус легко переиграл Дуду (3:0), а вот Непомнящий и Со сыграли чумовой мини-матч. Американский шахматист выиграл первую партию, свел вничью вторую и практически зафиксировал мировую в третьей, однако зевнул тактический удар на практически пустой доске. Счет сравнялся, и после ничьи в четвертой партии участники ушли на тай-брейк. Согласно правилам тай-брейка, шахматисты играли по одной партии до первой результативной. После жеребьевки белый цвет достался Ян, чем он успешно воспользовался, постепенно переиграв Уэсли.

Эмоции россиянина надо было видеть. Он откинулся на стуле и закрыл глаза. Однако долго радоваться времени не было. Уже через 15 минут стартовал финальный матч с Карлсеном, который в последний момент согласился сыграть в ЧМ по блицу (после демарша с ЧМ по рапиду).

Решающее противостояние казалось складывается по самому прогнозируемому сценарию. Магнус буднично выиграл две стартовые партии (как и 10 дней назад в Осло, в решающей схватке Champions Chess Tour 2024) и находился на расстоянии пол-очка до своего восьмого титула и третьего подряд. Однако российский гроссмейстер сумел переломить ход борьбы и сделать практически невозможное — выиграть у действующего чемпиона мира по блицу две партии подряд и сравнять счет.

Согласно правилам тай-брейка, шахматисты должны были играть до первой результативной партии — никакие армагеддоны в этот раз не были предусмотрены в положении. После соглашения на ничью в третьей партии Магнус предложил обсудить возможность обоюдного чемпионства, которую в итоге одобрили как Ян, так и организаторы.

Фото ФИДЕ

«Я предложил разделить чемпионство, когда понял, что мы играем уже очень долго, — рассказал на пресс-конференции Карлсен. — В тот момент я мечтал, чтобы всё это уже поскорее закончилось. И я подумал, что было бы очень жестоко в отношении нас обоих, если кто-то в итоге будет первым, а кто-то — вторым. И я понял, что это будет рациональное решение. Думаю, что болельщики поймут, что мы оба очень устали и перенервничали. Кто-то этот итог одобрит, а кому-то все это не понравится».

Ничего подобного в истории чемпионатов мира по блицу еще не случалось. Карлсен и Непомнящий вместе стали чемпионами мира по блицу 2024 года.

«Это был очень утомительный турнир, я выложился здесь по максимуму, — отметил на пресс-конференции Ян. — Кажется, уже был прецедент, когда на Олимпиаде в Токио давали двойные золотые медали. Был эпизод, который мне не очень понравился, но я с ним смирился, когда золотые медали «разделили» на Онлайн-Олимпиаде (первый приз достался России и Индии). Думаю, сегодняшний день даст почву для размышлений ФИДЕ о том, что стоит вернуть Армагеддон».

Таким образом, Ян покидает Нью-Йорк с бронзой турнира по рапиду и золотом блица. А также долгожданным статусом чемпиона мира. Это самое важное в этой истории.

Две бронзы Лагно

В плей-офф у женщин Екатерина Лагно выиграла матч у Кариссы Йип (2,5:1,5), Валентина Гунина проиграла Цзюй Вэньцзюнь (0,5:2,5), Рамешбабу Вайшали нанесла поражение Чжу Цзиньэр (2,5:1,5), а Бибисара Асаубаева проиграла Лэй Тинцзе (1,5:2,5).

В полуфинале Лагно проиграла вторую дополнительную партию Лэй Тинцзе и стала бронзовым призером чемпионата наравне с Рамешбабу Вайшали, уступившей Цзюй Вэньцзюнь. Чемпионкой мира по блицу стала Цзюй Вэньцзюнь, которая победила Лэй Тинцзе (3,5:2,5).

Фото ФИДЕ

«Горжусь тем, что наш вид спорта принес России первые медали международных соревнований в 2025 году, — подчеркнул глава Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Надеюсь, что таких побед станет больше. Впервые в истории шахматисты согласились поделить первое место, и Ян Непомнящий, который так долго к этому шел, стал чемпионом мира по блицу наравне с Магнусом Карлсеном. Россиянин смог отыграться в тяжелейшей матчевой ситуации и по праву завоевал этот титул.

Екатерина Лагно также показала выдающиеся результаты на чемпионатах мира по рапиду и блицу, завоевав медали в каждой дисциплине. Будучи многодетной матерью, она на протяжении многих лет входит в шахматную элиту и завоевывает награды на крупнейших мировых соревнованиях. В своем профессионализме Екатерина является примером для многих шахматистов. Поздравляю наших спортсменов с успехом и желаю всем удачи в Новом году!».