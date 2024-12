Карлсен решил играть на ЧМ по блицу. Функционеры ФИДЕ проглотили оскорбления

Ради 16-го чемпиона мира даже изменили правила дресс-кода, он продолжает пользоваться особым статусом.

Послав боссов ФИДЕ куда подальше и заявив, что «я отправляюсь в более теплое место», Магнус Карлсен передумал. Он не только остался в Нью-Йорке, но и сыграет на ЧМ-2024 по блицу, который пройдет 30-31 декабря. На это повлияла встреча с Аркадием Дворковичем и изменения правил дресс-кода. Теперь норвежец может приходить в игровой зал в джинсах, из-за которых он получил штраф на ЧМ-2024 по рапиду, а позже был дисквалифицирован (за отказ переодеться). Ситуация становится еще более странной.

Пиджак и джинсы

Карлсен сопроводил свое возвращение еще одним интервью Леви Розману. «Я отыграю еще один день в Нью-Йорке и, если все пойдет хорошо — еще один день». Дело в том, что ФИДЕ изменила правила проведения ЧМ. Чтобы сыграть в плей-офф 31 декабря, нужно попасть в топ-8 по итогам первого дня (30 декабря). Для Магнуса это довольно легкая задача, поэтому его основные конкуренты вряд ли рады его появлению в стартовых листах.

А вот ФИДЕ всячески способствовала возвращению своей главной звезды, смягчив правила дресс-кода на ЧМ по блицу. «Принцип прост: по-прежнему требуется следовать официальному дресс-коду, но допускаются элегантные небольшие отклонения. В частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком, — заявил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. — В конце концов, наступил Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не попытается подорвать праздничное настроение, в том числе злоупотребляя этой дополнительной гибкостью. ФИДЕ полностью привержена еще одному успешному столетию для шахмат. Давайте вместе подарим веселье всем любителям шахмат. Игра только начинается!»

Дворкович и Карлсен провели встречу, после которой Магнус изменил свое решение. В новом интервью Розману он не был так категоричен, как после снятия с ЧМ по рапиду, и не допускал оскорблений в адрес международной организации. «В своем интервью я сказал несколько резких слов в адрес ФИДЕ. Я бы сказал, что это было неточно. Я обращался к конкретным людям из ФИДЕ. Думаю, что ситуация была спровоцирована с их стороны, — заявил Магнус в интервью Take Take Take. — Я уже бронировал билеты на самолет и собирался улетать отсюда. Но мой отец сказал, что нам стоит подождать до утра, чтобы поговорить с президентом ФИДЕ Дворковичем в надежде договориться, так как у нас с ним всегда были хорошие отношения».

«Внезапное продолжение «джинсгейта» — Магнус таки согласился сыграть на чемпионате мира по блицу, — написал в своем Telegram-канале сильнейший российский шахматист Ян Непомнящий. — Хорошая новость, особенно в сочетании с разумными подвижками по части дресс-кода для участников. Он сопроводил эту новость обстоятельным интервью, в котором, очевидно, хотел резко высказаться в адрес функционеров ФИДЕ и судейства. Вот только местами получилось откровенно по-хамски. Но есть еще одна хорошая новость: в этот раз обошлось без «f*ck you». Осуждаю, не одобряю (c)».

Отдельная комната, специальная доска

Таким образом Магнус вновь получил привилегии от ФИДЕ. Видимо, теперь на первый день ЧМ по блицу он придет в знаменитых джинсах. Подробно про особый статус Карлсена рассказал двукратный победитель командного ЧМ, чемпион России Никита Витюгов.

«В чемпионатах мира по рапиду и блицу Магнус играл с 2014 года на уникальных условиях — имея отдельную комнату для отдыха и подготовки между партиями (в рапид проводится по пять партий в день, в блиц — больше десяти). Это не представительский люкс в отеле, отражающий чемпионский статус, а нарушение принципа равных возможностей участников, — написал в своем Telegram-канале Витюгов. — Ни комфортно отдохнуть, ни тем более подготовиться к очередной партии другие шахматисты возможности не имели. С какого-то года было введено и странное правило закрепленной за Карлсеном специальной доски. Привилегии отдельным участникам — возможное в коммерческих, но отнюдь не в официальных турнирах явление».

Также Никита высказался о проведении серии турниров Freestyle Chess Grand Slam Tour по шахматам Фишера, который будет спонсировать немецкий бизнесмен Хенрик Бюттнер. Призовой фонд серии, главным идеологом которой является Карлсен, составит 12 миллионов долларов. А по окончании серии появится новый чемпион мира по шахматам Фишера. Ранее сам Магнус говорил, что эта идея сильно не понравилась ФИДЕ («Она преследовала шахматистов, требуя, чтобы они не подписывали контракты с Freestyle Chess»).

«Атмосфера равенства, при которой, однако, некоторые постоянно оказываются равнее, свойственна шахматному миру. Говорят, серия турниров Бюттнера, о которой упомянул в заявлении Карлсен, создала напряженность между ФИДЕ и экс-чемпионом мира. Возможно, немецкому меценату удастся выстроить альтернативную систему в фишеровских шахматах. Но история шахмат подсказывает, что дело, скорее, сведется к хорошему заработку для десятка-другого человек и не пойдет в народ».