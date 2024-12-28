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«Я устал от ФИДЕ. Идите к черту!» Карлсена выгнали с ЧМ за джинсы

Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду за нарушение дресс-кода
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Магнус Карлсен на чемпионате мира по рапиду.
Фото ФИДЕ
16-й чемпион мира заявил, что ему больше не интересно играть на турнирах Международной федерации шахмат, это может привести к очередному расколу.

Второй день ЧМ по рапиду в Нью-Йорке закончился грандиозным скандалом. Как и год назад в Самарканде, на первый план вышли арбитры турнира. В Узбекистане судья Иван Суровы лишил по пол-очка Яна Непомнящего и Даниила Дубова за «танец коней», в этот раз решением Алекса Головчака за несоблюдение дресс-кода из турнира исключен самый титулованный участник — Магнус Карлсен. Главному арбитру не понравились джинсы знаменитого шахматиста. Норвежца это решение привело в бешенство. Он заявил, что разрывает свои отношения с ФИДЕ и теперь сосредоточится на развитии своих турниров.

Судьи моды

Инцидент произошел после восьмого тура ЧМ по рапиду. Магнус одержал две победы в трех турах (в том числе над своим соотечественником Арьеном Тари) и постепенно стал приближаться к лидерам, но тут неожиданно пришла новость о снятии пятикратного чемпиона мира по этой шахматной разновидности.

Что же произошло? Ян Непомнящий в своем Telegram-канале сообщил, что был оштрафован на 200 долларов за несоблюдение дресс-кода. «Как только что сказал мне главный арбитр, не кто иной, как Ахмед Адли, он считает, что шахматист не должен так одеваться. Таким образом, штраф в размере 200 долларов (надеюсь) пойдет в Фонд исследований шахматной моды».

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Но штраф получил не только россиянин. Журналисты NRK сообщили, что судьям не понравились и джинсы Магнуса Карлсена. Его обязали выплатить аналогичный штраф и переодеться. В случае отказа ему грозит исключение из турнира. Казалось, что это не более чем формальность. Но после того как Магнус не переоделся после штрафа, главный судья турнира Алекс Головчак не включил действующего чемпиона мира по рапиду в жеребьевку девятого тура. Карлсен мог принять участие в 10-м туре в случае устранения проблем с дресс-кодом, но в итоге норвежец просто снялся с турнира.

Позже журналисты, работающие на месте, объявили, что Карлсен отказывается и от ЧМ по блицу и покидает Нью-Йорк. «Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Приношу свои извинения зрителям — возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело», — высказался Магнус в интервью норвежским СМИ.

Фото ФИДЕ

Всему виной Freestyle?

И если со своими соотечественниками Карлсен был краток, то в интервью известному стримеру Леви Розману один из лучших гроссмейстеров в истории разложил все детали.

«Очевидно, что это был не лучший турнир для меня. В пятницу, 27 декабря, был тяжелый день, я проиграл одну партию, мог проиграть еще пару, играл не очень хорошо, ситуация не была под контролем, — признался в эфире Take Take Take 16-й чемпион мира. — Я хорошо выспался, хорошо пообедал. Я едва успевал на начало второго дня, поэтому надел рубашку, накинул пиджак и, честно говоря, даже не подумал о джинсах. Я даже переобулся!

Сначала мне выписали штраф, что нормально, а после я получил предупреждение, что мне необходимо переодеться после восьмого тура. Я ответил: «Я переоденусь завтра, если это приемлемо». И получил ответ: «Ты либо переоденешься сейчас, либо мы снимаем тебя». В этот момент для меня ситуация стала делом принципа, и мы пришли к тому, что имеем сейчас! Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы переживать о таких вещах. Никто не хочет отступать. И я просто завершу на этом турнир и поеду туда, где погода лучше, чем здесь, и да, это все».

Также Магнус поведал, что его конфликт с ФИДЕ длится уже какое-то время. И речь не только про его решение выйти из чемпионского цикла перед матчем с Непомнящим в Астане в 2023 году.

Магнус Карлсен. Магнус Карлсен: биография 16-го чемпиона мира

«ФИДЕ преследовала шахматистов, требуя, чтобы они не подписывали контракты с Freestyle Chess (цикл турниров по шахматам Фишера, где Магнус является одним из организаторов. — Прим. «СЭ»), угрожала, что они не смогут принимать участие в цикле чемпионата мира, если они будут играть в Freestyle. Поэтому очевидно, что чаша моего терпения была почти полна с самого начала. Они могут навязывать свои правила, это нормально, но в ответ я скажу: «Хорошо, тогда я ухожу, идите к черту!» Мне жаль, что это затронет зрителей, надеюсь, вы хорошо отдохнете в праздничные дни, до встречи».

Freestyle Chess Grand Slam Tour (который может стать альтернативой главных турниров ФИДЕ) стартует в феврале 2025 года с турнира в Германии. В нем примут участие сильнейшие шахматисты современности, включая 18-го чемпиона мира Гукеша Доммараджу, который отмечал, что шахматы Фишера — одна из его любимых дисциплин.

Фото ФИДЕ

На данный момент известны имена девяти участников. Помимо Магнуса и Гукеша, это Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Нодирбек Абдусатторов, Алиреза Фирузджа, Вишванатан Ананд (первый вице-президент ФИДЕ), Левон Аронян и Винсент Каймер. Десятый участник будет определен после открытого отбора в начале 2025 года.

Очевидно, что теперь ФИДЕ может сделать ответный ход и запретить игрокам элиты выступать в турнире Магнуса. История циклична и напоминает начало другого раскола в шахматном мире, который в 1993 году организовал кумир Карлсена Гарри Каспаров (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
ФИДЕ
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