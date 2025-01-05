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Сегодня, 14:15

Какие фильмы про шахматы достойны внимания. Рекомендации чемпиона Европы Эрнесто Инаркиева

Гроссмейстер Инаркиев назвал лучшие фильмы про шахматы
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Шахматист Эрнесто Инаркиев
Эрнесто Инаркиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
От российской масштабной спортивной драмы до малобюджетного французского сериала.

Какое кино посмотреть в длинные выходные? Если уже надоела новогодняя и рождественская подборка, можно переключиться на шахматную тематику. После скандального и успешного для россиян ЧМ по рапиду и блицу в Нью-Йорке это особенно актуально. Свои пять любимых фильмов об одном из самых интеллектуальных видов спорта «СЭ» назвал чемпион Европы, призер суперфинала чемпионата России Эрнесто Инаркиев.

«Чемпион мира» (2021)

Начну с российского фильма о противостоянии Анатолия Карпова и Виктора Корчного в Багио. Мне кажется, что самое трудное — это передать шахматное напряжение, а не достоверность события. Чтобы люди, которые не связаны с нашим видом спорта, почувствовали, что испытывают гроссмейстеры во время важных партий. В «Чемпионе мира» это напряжение передали очень правдоподобно. Например, есть голливудский фильм «Жертвуя пешкой» (2014) о матче Бобби Фишера и Бориса Спасского в Рейкьявике. В нем я не почувствовал этого напряжения у главного героя в исполнении Тоби Магуайра. Для Фишера там все так легковесно, хотя очевидно, что это не так. Но стоит признать, что актера на роль Спасского подобрали очень похожего.

Анатолий Карпов и&nbsp;Виктор Корчной. «Наркотики» в йогурте, йоги и поединок экстрасенсов. Как борьба за шахматную корону перешла грань разумного

Минус «Чемпиона мира», что они не раскрыли образ Виктора Корчного. Его показали злым человеком, который идет за своей целью несмотря ни на что. При этом к нему не возникает ощущения неприязни. Бывает, из персонажа делают законченного злодея. Здесь получился образ агрессивного человека. И в этом есть доля истины. Мне довелось сыграть одну партию в классику с Виктором Львовичем, и он мне успел высказать все, что обо мне думает. Кстати, интересно, что Карпов и Корчной потом помирились. Играли за одну команду в командных чемпионатах России.

Реванш (2024)

Историческая битва между Гарри Каспаровым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и суперкомпьютером Deep Blue компании IBM. Совсем свежий французский мини-сериал, который рекомендую к просмотру не только любителям шахмат. Несмотря на то, что в нем не задействованы знаменитые актеры, не самый большой бюджет, он смотрится на одном дыхании. Личность Гарри Кимовича очень круто раскрывается через отсылки к знаменитым матчам с Анатолием Карповым, его взаимоотношениям с семьей.

Королевский гамбит (2019)

История про ребят из неблагополучного района, которые увлекаются шахматами и под руководством заинтересованного учителя-тренера пытаются достичь максимального успеха на национальном чемпионате США. Здорово передана атмосфера американских школьных турниров, взаимоотношения ребят в командных турнирах, моменты принятия сложных решений. Не только за шахматной доской. Этот фильм тоже подойдет для широкого круга.

«Шахматист» (2019)

Отличный фильм, основанный на реальных событиях. Юный шахматный гений Фахим вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с одним из лучших гроссмейстеров Франции, которого играет Жерар Депардье. У нового учителя Фахима очень сложный характер, поэтому им понадобится время, чтобы лучше понять друг друга.

«Гроссмейстер» (1972)

Один из немногих советских фильмов о шахматах. Прекрасная роль Алексея Мягкова. Еще важно, что в фильме играет сам Виктор Корчной. Причем достаточно серьезную роль (после отъезда Виктора Львовича из СССР фильм был снят с проката. — Прим. «СЭ»). В «Гроссмейстере» тоже здорово передается напряжение, которое испытывает игрок, пробившись на высокий уровень. Сложность выбора в распределении времени на подготовку к партиям и общения с близкими людьми.

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Еще фильмы о шахматах, которые стоит посмотреть:

  • «Шахматная горячка» (1925);
  • «Шахматисты» (1977);
  • «Черное и белое, как ночи и дни» (1978);
  • «Белый снег России» (1980);
  • «Диагональ слона» (1984);
  • «Осень шахматиста» (1990);
  • «В поисках Бобби Фишера» (1993);
  • «Фламандская доска» (1994);
  • «Защита Лужина» (2000);
  • «Рыцари Южного Бронкса» (2005);
  • «Осень шахматиста» (2009);
  • «Компьютерные шахматы» (2013);
  • «Темная лошадка» (2014);
  • «Ход королевы» (2020, мини-сериал);
  • «Королевская игра» (2021).
Шахматы
Эрнесто Инаркиев
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