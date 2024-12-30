2024 год в спорте от А до Я: итоговый словарь «СЭ»

Какими останутся минувшие 12 месяцев в спортивной истории и в памяти болельщиков.

Уходящий спортивный год был полон трагедий и надежд. Неоднозначная Олимпиада в Париже, футбольный Евро, внезапные допинговые скандалы с ведущими теннисистами, возвращение наших спортсменов на мировую арену под нейтральным флагом... Скучно точно не было, хотя и разочарований хватало.

Наверное, у каждого болельщика есть свой собственный список событий-2024, которые достойны войти в историю. Мы же в «СЭ» составили собственную «напоминалку» в виде словаря из 28 букв русского алфавита (на Ё, Й, Ы, мягкий и твердый знаки, простите, ничего не придумалось). Этот букварь не стоит воспринимать слишком серьезно — в нем нашли отражение далеко не все достойные новости и тенденции. Вспоминая минувший год, мы в первую очередь пытались поймать его настроение. А получилось или нет — судить вам.

А — Аликсон

Это название команды российской баскетбольной медиалиги — последней, за которую выступал Янис Тимма. Самоубийство в Москве бывшего игрока Единой лиги ВТБ на фоне развода с певицей Анной Седоковой — одно из потрясений года. Увы, экс-супруги звезд спорта в последние месяцы вообще слишком часто оказывались в спортивных лентах. Например, бывшая футбольного вратаря Матвея Сафонова с бесконечными судами и алиментами или бывшая боксера Дмитрия Бивола со скандальными воспоминаниями о совместной жизни со знаменитым спортсменом.

Б — Бруней

Поиски соперников для сборной России по футболу — одна из самых занимательных саг года. Отмена матча с Таиландом из-за вьетнамского тайфуна и контрольный поединок с карликовым Брунеем стали апогеем наших попыток преодолеть санкции. Единственное утешение — дальше должно быть только лучше. Во всяком случае, так обещает руководство отечественного футбола.

В — Великий Александр

Погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки (894 в карьере в НХЛ) идет давно, но в этом году обрела осязаемые границы. Сейчас россиянину не хватает до великого достижения 24 шайбы. Наш голеадор из «Вашингтона» бодро начал сезон, но потом выбыл более чем на месяц из-за перелома ноги. Сейчас лечение завершено, и грандиозная гонка продолжается.

Г — Грусть «Динамо»

В конце мая у московского «Динамо» был верный шанс впервые за 48 лет выиграть чемпионат России по футболу. Но в решающем матче бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 0:1. «К сожалению, последний маленький шаг мы не сделали, — говорил после этой неудачи тренер динамовцев Марцел Личка. — Но это жизнь, это футбол. Это не вопрос жизни и смерти. Сейчас будем грустить, но нужно уважать то, что сделала команда в нынешнем году».

Д — Дота 2

Российский футболист Александр Соболев летом выдержал многомесячную битву со «Спартаком», отстаивая свое желание перейти в «Зенит». Во время этого конфликта форвард снимал стресс компьютерной игрой Dota 2, в которой Соболев считается большим специалистом. Но переезд в Санкт-Петербург оказался неудачным — за новый клуб Александр пока забил 2 гола в 16 матчах и в итоге получил от тренеров запрет на длительное погружение в Dota 2.

Е — Ева

Двухлетняя дочка лыжника Александра Большунова — неизменная героиня семейных видео и фото с трехкратным олимпийским чемпионом. Спортсмен проводит время со своим ребенком и в радости, и в горе. Сначала Ева помогала отцу оформить победную серию из 23 гонок, а потом — пережить развал сборной Архангельской области из-за ухода спонсора и череду неудач в Кубке России в ноябре-декабре из-за последствий ковида.

Ж — Жест

Средний палец россиянки Наталии Гончаровой в адрес турчанки Эбрар Каракурт во время полуфинальной серии суперлиги стал поводом для очень громкого скандала в нашем женском волейболе. В ходе разборок динамовки обвинили своих соперниц из Калининграда в сатанизме, а Гончарова получила условную дисквалификацию на полгода.

З — Загитизмы

Оговорки и каламбуры олимпийской чемпионки Алины Загитовой стали неотъемлемой частью российского фигурного катания. Золотую коллекцию безызбежности, экспириенса и китайских сородичей в этом году пополнила странная шутка в эфире про «пердечный сриступ» и рассказ о «выгорании» после интенсивной работы над собственным ледовым шоу «Хранители времени».

И — Иноагенты

Весь год в стране полыхали споры о приемлемости выступления под нейтральным флагом и смены спортивного гражданства ради воплощения мечты стартовать на больших турнирах. В разгар дискуссии глава ОКР Станислав Поздняков назвал наших теннисных нейтралов «командой иноагентов», а глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер окрестила спортсменов без флага «бомжами». Осенью, когда политический вектор изменился, Винер заявила, что ее неправильно процитировали, а Поздняков ушел в отставку.

К — Клубничный десерт

Дело российской фигуристки Камилы Валиевой, тянувшееся два года, в феврале завершилось очень жестким вердиктом CAS о четырехлетней дисквалификации звездной одиночницы с лишением почти всех взрослых титулов. Одной из причин столь негативного финала, видимо, стала неудачная стратегия защиты. В ходе слушаний адвокаты спортсменки заявили, что запрещенный триметазидин мог попасть в организм девушки через клубничный десерт, приготовленный дедушкой-сердечником. Сам «виновник торжества» в суде выступить отказался.

Л — Лузнуть

Александр Головин, который не в первый раз стал самым ярким футбольным легионером из России, порадовал неологизмом после победы его «Монако» над «Барселоной» (2:1) в Лиге чемпионов. «Ну вот и лузнула «Барса», — написал Головин в соцсетях, отослав к своему посту 12-летней давности, в котором россиянин с юношеским максимализмом характеризовал поражение каталонского клуба от мадридского «Реала» в чемпионате Испании в 2012 году.

М — Маска

Перелом носа, полученный звездным французом Килианом Мбаппе в первом же поединке на Евро-2024, сильно омрачил турнир. Из-за травмы форвард, который накануне со скандалом перешел из «ПСЖ» в «Реал», пропустил матч второго тура и появился на поле в групповом поединке с поляками и в четвертьфинале с Португалией в маске (что вызвало невероятный поток мемов и фотожаб). Сам Килиан жаловался, что с этим гаджетом ему играть неудобно, и в полуфинале отказался от защитного устройства. Впрочем, это не спасло Францию от проигрыша испанцам.

Н — Новобрачные

Год семьи ознаменовался несколькими спортивными свадьбами. Фигуристка Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова, биатлонистка Анастасия Гореева — за Карима Халили, лыжница Яна Кирпиченко — за Никиту Денисова. Несколько известных российских спортсменок также внесли свой вклад в улучшение демографической ситуации. Например, вышла в декрет лыжница Вероника Степанова, родила ее коллега Наталья Терентьева (Непряева), а также бывшие фигуристки Юлия Липницкая, Татьяна Волосожар и Маргарита Дробязко. Причем последняя сделала это в 52 года.

О — Онлифанс

Раскрепощенные спортсменки окончательно перестали стесняться заработков в социальных сетях для взрослых. Новым уровнем для этой темы стал скандал со знаменосцем сборной Кипра на ОИ-2024 Еленой Куличенко — эротические снимки бывшей российской легкоатлетки для Onlyfans якобы сгенерировала нейросеть. А вот канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман после завоевания бронзы на Олимпиаде в Париже прямо на стадионе станцевала тверк и объяснила свое увлечение жаркими фотографиями низкими доходами в спорте.

П — Пропавшая

Загадка года — исчезновение спортсменки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой в Дагестане. 22-летняя участница соревнований по тайскому боксу ушла в неизвестном направлении и пропала. Девушку не могут найти уже десять месяцев. Якобы ее видели в метро Дубая, есть и другие версии. Однако все усилия по поиску Анны успехом пока не увенчались.

Р — Ретривер

17-летняя звезда женского тенниса Мирра Андреева в минувшем сезоне играла не только за титулы на турнирах и за медали Олимпиады, но и за возможность завести домашнего питомца. Родители обещали юной россиянке в случае попадания в топ-20 рейтинга WTA купить собаку породы ретривер. Спортивной цели Андреева достигла, а вот по поводу собачьего вопроса информации пока нет. Между тем, Мирра уже тренируется в Австралии накануне январского турнира «Большого шлема».

С — Сабантуй

Игры БРИКС прошли в Казани с невероятным размахом и были совмещены с татарским праздником Сабантуй. Это были первые большие мультиспортивные соревнования в нашей стране после февраля 2022 года, причем их удалось организовать, несмотря на противодействие международных спортивных структур. Увы, другой подобный проект — Всемирные Игры дружбы — в итоге пришлось отложить. Соревнования, намеченные на осень в Москве и Екатеринбурге, перенесены на неопределенное время.

Т — Тайная вечеря

Открытие Олимпиады в Париже запомнилось грандиозным скандалом после церемонии открытия. В ходе представления на набережных Сены было показано шоу трансвеститов, частью которого стала пародия на фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Миллионы христиан по всему миру сочли такой подход оскорбительным. Постановку осудили многие консервативные политики и религиозные деятели. В итоге МОК и оргкомитет Олимпиады-2024 принесли всем верующим свои извинения.

У — Укрупнение

После Олимпиады и Паралимпиады министр спорта (а впоследствии и глава ОКР) Михаил Дегтярев инициировал процесс слияния некоторых федераций, как было сказано, для оптимизации управления. Сильнее всех это пока затронуло водные виды спорта и гимнастические дисциплины. Для спортсменов главная перемена состоит в том, что в тех видах спорта, где раньше бойкотировали международные старты, нейтральные статусы больше не осуждаются и даже оказывается помощь в их получении.

Ф — Фондю

Одной из особенностей футбольного Евро-2024 стали кулинарные баталии между болельщиками разных сборных. Накануне матча Швейцария — Венгрия фанаты швейцарцев пришли на трибуны с плакатами «Фондю лучше гуляша». Перед встречей с Италией албанские болельщики дразнили фанатов соперников, ломая спагетти на их глазах. Под замес также попали французские багеты, голландский сыр гауда и немецкие сосиски карривурст.

Х — Хромосома

Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф — главная звезда года в мировом спорте, если судить по запросам в поисковиках. Спортсменка, имеющая мужские хромосомы, в отрицательном контексте фигурировала в рекламной кампании Дональда Трампа на президентских выборах в США. Защитники женского спорта заявляют, что МОК не имел права допускать интерсекс-спортсменку до Олимпиады, а сама Хелиф называет себя жертвой завистников.

Ц — Цветок Шанхая

Футбольный тренер Леонид Слуцкий после спорных медиаэкспериментов в России вернулся к тренерской деятельности в Китае, доказав с командой «Шанхай Шэньхуа» («Цветок Шанхая»), что является классным специалистом. Под руководством российского наставника «Шэньхуа» выдал серию из 24 матчей без поражений, но все равно занял только второе место в чемпионате, уступив золото команде «Шанхай Порт».

Ч — Читеры

В этом году мы стали свидетелями, возможно, самой резонансной кампании против мошенничества в шахматах. 14-й чемпион мира Владимир Крамник организовал крестовый поход в отношении читеров, разругавшись при этом с популярным шахматным порталом Chess.com. В ходе разоблачительных публикаций один из самых активных популяризаторов онлайн-шахмат американец Хикару Накамура обвинил Крамника в кибербуллинге и охоте на ведьм.

Ш — Шулшер

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг украшает нынешний сезон яркими заявлениями на пресс-конференциях. КХЛ штрафовала этого специалиста за то, что его высказывания «содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности», но это не останавливает наставника. «Ботофермы», «Шулшер», «самолетные ноги», «ленинградская тики-така» — все это уже часть истории российского хоккея.

Щ — Щелочка

Новое отношение к выступлению без флага — главная тенденция в российском спорте за последние четыре месяца. Официально заявлено, что нейтральный статус (в отличие от перехода в другие сборные) — это не предательство, а почти подвиг. «Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать», — объяснил министр спорта Михаил Дегтярев новую стратегию во взаимодействии России и международных спортивных федераций.

Э — Энтерококки

Значительная часть публикаций об Олимпиаде-2024 была связана с качеством воды в Сене, на очистку которой были потрачены огромные деньги. Однако из-за дождей фекальные воды все равно прорывались в русло парижской реки, из-за чего пострадали тренировки триатлонистов и пловцов в открытой воде. Отважный корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов лично протестировал качество Сены, не испугавшись энтерококков и выжив в мутной жиже.

Ю — Юсуф Дикеч

В Париже-2024 турецкий стрелок Юсуф Дикеч завоевал лишь второе место, но оказался популярнее значительной части чемпионов. Расслабленная поза Дикеча во время стрельбы с рукой в кармане стала вирусной. Потом ее многократно повторили многие спортсмены, звезды шоу-бизнеса и пользователи соцсетей. Изображения Юсуфа появились на рекламных плакатах, футболках и сувенирах. А Болливуд предложил спортсмену стать в одном из фильмов приглашенной звездой.

Я — Язык

Российский тренер Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной Казахстана дважды за год попадал в языковые скандалы. Сначала он обиделся на журналиста, задавшего вопрос на казахском языке, и предложил тому выслушать ответ на осетинском. А через два месяца — неудачно пошутил над другим корреспондентом, обратившимся к нему на казахском: «Ты по-французски сейчас говоришь?» За неуважение к национальному языку Черчесов был оштрафован на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.