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С Карлсеном и Непомнящим, но без Гукеша. Что ждать от предстоящего ЧМ по рапиду и блицу?

26 декабря в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Шахматисты Магнус Карлсен, Ян Непомнящий и Алиреза Фируджа
Магнус Карлсен, Ян Непомнящий и Алиреза Фируджа.
Фото Global Look Press, Getty Images
В деле и действующие чемпионки из России — Гунина и Боднарук.

Чемпионат мира по рапиду и блицу в этом году необычный по целому ряду причин. Во-первых, в США давно не проводилось шахматных стартов такого масштаба, во-вторых, соревнования закончатся 31 декабря (обычно 30-го). В-третьих, чемпионы в блице определятся по нокаут-системе. В-четвертых, только после завершения ЧМ мы узнаем имя первого участника турнира претендентов-2026. Им станет Фабиано Каруана или Арджун Эригайси. Приятно, что, несмотря на сложности с получением американской визы, у нашей страны тоже будет солидное представительство в Большом яблоке.

В хорошей форме

В США сыграют практически все лучшие шахматисты мира (рейтинг-фаворит в рапиде Цзюй Вэньцзюнь, в блице — Лэй Тинцзе). Из мировой десятки у женщин отсутствует только Александра Горячкина (не стала делать американскую визу). Рапид и блиц не самые коронные дисциплины сильнейшей шахматистки России, но в последнее время она набрала отличную форму и вполне могла претендовать на попадание в топ-3 в обеих дисциплинах. Зато в Нью-Йорке сыграют Анастасия Боднарук и Валентина Гунина. В прошлом году в рапид-турнире Боднарук была «посеяна» только под 51-м номером, но смогла удивить весь шахматный мир, поделив первое место с Хампи Конеру. На тай-брейке россиянка в драматичной борьбе обыграла представительницу Индии и впервые стала чемпионкой мира по рапиду.

«Чувствуется ли давление из-за защиты титула? К сожалению, есть такой момент, доля ответственности повысилась, — отметила «СЭ» Анастасия Боднарук. — Постараюсь, чтобы это негативно на меня не повлияло. Не всегда получается руководить этим процессом, но я давно в этом спорте. Должна справиться. Немного волнуюсь из-за разницы во времени, которая составляет восемь часов. Это, конечно, много, а у меня порой есть проблемы со сном во время крупных турниров. Так что буду надеяться, что сон не нарушится. Это очень важный момент».

Анастасия Боднарук. «На прошлом ЧМ я была темной лошадкой, на этом — темно-белой». Интервью Анастасии Боднарук

Валентина Гунина в прошлом году второй раз в карьере выиграла ЧМ по блицу. Начав с семи побед подряд, россиянка не сбавила темпа и до самого конца сохранила лидерство, потерпев в 17 турах лишь одно поражение.

«В США наши девушки будут фаворитами, как никогда в них уверен, — подчеркнул «СЭ» главный тренер женской сборной России Сергей Рублевский. — Радует, что Катя [Лагно] быстро отошла от неудачной поездки в Казахстан, Валя [Гунина] набрала отличную форму к главному для себя старту года. В блиц-турнире в Калькутте (во второй половине ноября) она показывала свои фирменные шахматы».

Помимо Боднарук, Лагно (трехкратной чемпионки мира по блицу) и Гуниной, за медали в обоих видах могут бороться и Полина Шувалова, и Лея Гарифуллина.

Шахматист Магнус Карлсен
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Карлсен и остальные

У мужчин бесспорный фаворит Магнус Карлсен, который делал золотые дубли на двух последних ЧМ по рапиду и блицу. Всего норвежец семь раз выигрывал ЧМ по блицу и пять раз по рапиду. В Нью-Йорке прервать его победное шествие постарается вся шахматная элита, за исключением 18-го чемпиона мира Гукеша Доммараджу. За неделю до старта турниров в США индийский вундеркинд неожиданно пропал из списков участников. Напомним, что 17-й чемпион мира Дин Лижэнь после победы в матче 2023 года поехал на этап Grand Chess Tour в Румынию, на котором выступил неудачно, а затем взял длительную паузу, так и не сумев полноценно прийти в былую форму. Судя по всему, Гукеш решил не повторять ошибок предшественника и выбрал путь восстановления после тяжелого матча.

Зато в строю пропустившие прошлый ЧМ в Узбекистане Хикару Накамура, Уэсли Со и Алиреза Фируджа. У последнего, кстати, второй номер «посева» в блиц-турнире. В быстрые шахматы вслед за Магнусом по рейтингу идут Каруана, Максим Вашье-Лаграв (выигрывал ЧМ по блицу в 2021 году), действующий чемпион Вейк-ан-Зее Вэй И и Ян Непомнящий. Сильнейший российский шахматист последних лет завоевал серебро ЧМ-2013 и -2021 по рапиду и серебро ЧМ-2014 по блицу, но до победы пока не добирался.

Ян&nbsp;Непомнящий. Непомнящий заработал 100 тысяч долларов в Норвегии. Карлсен — в два раза больше

«В этом году постарался отдельно подготовиться к ЧМ, так как календарь был более-менее разгружен. Обычно приезжал на эти турниры и играл их по наитию», — признавался в интервью «СЭ» Ян Непомнящий.

Бывший тренер Яна, наставник сборной России Владимир Поткин уверен, что у Непомнящего хорошие шансы на долгожданный успех. Особенно на фоне его классной игры в рапид на недавнем суперфинале Champions Chess Tour 2024 в Осло, где Непомнящий добрался до финала, проиграв там Магнусу. Также 42-летний специалист отметил и других российских шахматистов. «Конечно, хорошие шансы на медали у Даниила Дубова и Александра Грищука, которые всегда очень сильны в этих контролях, — отметил «СЭ» Поткин. — Андрей Есипенко выиграл сильный опен в Катаре и может показать высокий результат. Будет не хватать нашего чемпиона Владислава Артемьева. Однако радует, что едут и молодые ребята — Арсений Нестеров, Иван Землянский, Рудик Макарян. От них возможны сюрпризы».

Шахматист Фабиано Каруана
Фабиано Каруана.
Фото Global Look Press

Борьба за путевку

Отметим, что в последних числах декабря мы узнаем имена не только чемпионов мира по рапиду и блицу, но и первого обладателя путевки на турнир претендентов-2026. В течение двенадцати месяцев участники набирали очки в зачет FIDE Circuit, и за неделю до его окончания можно подвести предварительные итоги.

На данный момент в FIDE Circuit лидирует Фабиано Каруана, который успешно сыграл два турнира в США и набрал 130 с лишним зачетных очков. Его мог обойти Арджун Эригайси, но индийскому шахматисту не удалось занять чистое первое место на крупном турнире в Катаре (где победил Есипенко), и теперь Эригайси на шесть баллов отстает от Каруаны.

Последний шанс для Арджуна заключается в успешном выступлении в Нью-Йорке. С учетом того, что турниры по рапиду и блицу идут в зачет с пониженным коэффициентом, Эригайси нужно прыгнуть выше головы — ранее индийский гроссмейстер ни разу не попадал в тройку призеров.

Расписание турнира
26-28 декабря — рапид (13 туров у мужчин и 11 туров у женщин)
30-31 декабря — блиц (13 туров у мужчин и 11 туров у женщин плюс плей-офф)

Магнус Карлсен
Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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