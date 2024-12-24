«Если Россия будет играть на Олимпиаде, не стану тренировать другую сборную». Интервью Грищука

Один из самых титулованных российских шахматистов — о предстоящем ЧМ в Нью-Йорке и опыте капитанства в сборной Ирана.

Александр Грищук трижды выигрывал чемпионат мира по блицу (2006, 2012, 2015). Больше титулов только у Магнуса Карлсена, который шесть раз праздновал успех на этих турнирах (2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023), которые в последние годы проводятся в последних числах декабря. В этом году вся шахматная элита, включая Грищука и Карлсена, соберется в Нью-Йорке. Причем в ЧМ по блицу произошли изменения. В первый день более сотни шахматистов будут бороться за попадание в восьмерку, которая в заключительный день — 31 декабря — разыграет титул в формате плей-офф (четвертьфиналы, полуфиналы, финал).

С Грищуком «СЭ» удалось пообщаться после его победы в Новогоднем фестивале в Центральном доме шахматиста в Москве. В блицтурнире Александр одержал досрочную победу за тур до конца (11 очков из 15), обойдя Павла Понкратова, Александра Рязанцева, Андрея Есипенко, Максима Матлакова, Эрнесто Инаркиева, а также наших талантливых юниоров Рудика Макаряна, Артема Ускова, Ивана Землянского и 9-летнего Романа Шонгджиева.

Александр Грищук (в центре) победил на Новогоднем шахматном фестивале-2024. Фото ФШР

Хочется побороться за медали, попаданием в топ-10 доволен не буду

— Кто из молодых ребят доставил больше всего проблем на Новогоднем фестивале?

— Все здорово играли, со всеми была серьезная борьба.

— Что скажете о потенциале Романа Шонгджиева?

— Для своего возраста он играет потрясающе. Выглядит так, что в будущем будет претендовать на самые высокие награды в мировых шахматах. Будем надеяться, что у нас растет новый чемпион.

— Давайте перейдем к приближающемуся ЧМ в Нью-Йорке. Тяжело будет играть из-за разницы во времени?

— Надеюсь, чуть пораньше прилечу в США и у меня будет время на акклиматизацию. Это не должно помешать.

— Что скажете о новом формате в блицтурнире ЧМ?

— Мне нравится такой формат. Обрадовался, когда узнал об этих изменениях.

— Могли бы пояснить? Меньше элементов случайности?

— Сложно сказать. Посмотрим, как все будет на практике. Я просто люблю плей-офф. Всегда говорил, что нокаут — мой любимый формат (отобравшиеся по итогам первого дня в нокаут восемь участников 31 декабря в матчах из четырех партий поборются за звание чемпиона. — Прим. «СЭ»).

— Играли когда-нибудь официальный турнир 31 декабря?

— Нет. Но и тут будет сложно выступить. Надо попасть в восьмерку.

— А в Нью-Йорке приходилось выступать?

— Играл в 2000 году на New York Open.

— В прошлом году на ЧМ в Самарканде вы заняли 10-е место в рапиде и 15-е в блице. В этом году попадание в топ-10 в обоих турнирах будете считать хорошим результатом?

— Я не буду доволен. Хочется побороться за медали.

— Как оцените свою форму?

— Сложно сказать. Оцениваю лучше, чем утром. (Разговор состоялся во второй половине дня.)

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Дин тяжело болен и боролся как мог

— Ваше мнение о противостоянии Гукеша Доммараджу и Дин Лижэня за шахматную корону в Сингапуре? Получился странный матч?

— Гукеш и близко не показал той игры, которую демонстрировал на турнире претендентов в Торонто и на Олимпиаде в Будапеште в этом году. Ну а Дин... Человек тяжело болен и боролся как мог. При этом очень расстроила концовка. Странно проигрывать матч за звание чемпиона мира таким образом.

— Хотелось бы увидеть тай-брейк?

— Во-первых, тай-брейк был бы более логичен. Во-вторых, я лично болел за Дина. По многим причинам.

— В этом году вы дебютировали на Всемирной шахматной олимпиаде в роли капитана команды, возглавляя сборную Ирана. Как вам этот опыт?

— Было интересно. Единственное, разочаровал необъяснимый для меня запрет капитанам разговаривать друг с другом во время тура. В связи с этим было очень скучно. Я по пять часов просиживал, не знал, чем себя занять. Мне очень интересно, в чем причина.

— То есть не могли пообщаться, например, с Владимиром Крамником (был капитаном сборной Узбекистана) во время тура?

— Нет. Хотя всегда было можно.

— Удовлетворены ли выступлением сборной Ирана?

— Конечно, нет (команда заняла 26-е место. — Прим. «СЭ»). После семи туров шли на втором месте, обыграв Норвегию и Вьетнам. Начали хорошо, боролись, но в итоге очень плохо сыграли (в последних четырех турах уступили Индии, Китаю и Армении, а также сыграли вничью с Румынией. — Прим. «СЭ»).

— Если вам еще поступит предложение возглавить одну из сборных, согласитесь?

— Сложный вопрос. Если Россия будет играть, то я не буду тренировать другую сборную. А мне бы хотелось, чтобы наша команда играла.

— Есть ли еще шансы отобраться на Кубок мира-2025?

— Честно, не думал об этом.