Лучший российский шахматист в хорошей форме перед ЧМ в Нью-Йорке.

Ян Непомнящий круто выступил в суперфинале Champions Chess Tour 2024 в Осло, где он дошел до решающего матча, но не смог отобрать титул у Магнуса Карлсена. Мини-матч в рапид закончился победой норвежца (4:1). Перед поездкой на ЧМ-2024 Ян не только проверил свою форму в противостоянии с топ-шахматистами, но и заработал 100 тысяч долларов.

Борьба за топ-4

Предварительные этапы Champions Chess Tour (CCT) проходили в онлайне и в итоге выявили восьмерку лучших гроссмейстеров, которые сошлись лицом к лицу в столице Норвегии. Компанию Карлсену и Непомнящему составили Левон Аронян (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Винсент Кеймер (Германия), Денис Лазавик (Белоруссия), Уэсли Со (США) и Алиреза Фируджа (Франция).

Отметим, что Лазавик занимает только 304-е место в классическом рейтинге ФИДЕ, однако уже второй год подряд пробивается в восьмерку лучших CCT. В целом 18-летний талант очень круто играет в онлайн-формате, регулярно добираясь до призовых мест в «Титульных вторниках» на Chess.com. В офлайне таких успехов у Дениса нет. Тем не менее в Осло он начал очень круто. Ему дважды удалось выиграть за счет «партии смерти»: сначала в матче против Кеймера, а затем черными в поединке против Фируджи. Он лидировал по итогам первого дня вместе с Карлсеном. Третьим шел Непомнящий, обыгравший Со и Вашье-Лаграва.

Согласно формату каждый участник на предварительной стадии должен был сыграть семь мини-матчей по круговой системе (с контролем 10 минут + 2 секунды на ход). По итогам отбора первые два места проходили в полуфинал напрямую, а участники, занявшие места с третьего по шестое, играли дополнительные матчи за выход в топ-4.

Второй день стал бенефисом Фируджи, который выиграл все три матча, в том числе победив Карлсена. Непомнящий обыграл Лазавика и включился в борьбу за прямой выход в полуфинал. А вот прошлогодний финалист Со разочаровал, проиграв пять матчей из шести. Третий игровой день начался с последнего тура отборочной стадии. В итоге Карлсен прошел в полуфинал с первого места (шесть побед в семи матчах), а вот Фирудже и Непомнящему пришлось считать дополнительные показатели — по личной встрече вторую прямую путевку получил Алиреза.

Впрочем, для Непомнящего все сложилось удачно. Выиграв дополнительный матч у Лазавика, Ян стал третьим полуфиналистом ССТ. Оставалось лишь одно вакантное место, которое в итоге занял Максим Вашье-Лаграв, последовательно обыграв в мини-матчах Кеймера и и того же Лазавика.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Реванш Магнуса

Начиная с полуфиналов матчи увеличились до шести партий в рапид. Однако драматичной борьбы в плей-офф не получилось ни в одном поединке. В первом полуфинале Непомнящий уверенно разобрался с Фируджей (3,5-0,5), а во втором Карлсен был сильнее Вашье-Лаграва (3,5-1,5).

Таким образом, титул между собой разыграли Ян и Магнус. Напомним, что в последнем офлайн-матче этих соперников победителем стал именно россиянин, переиграв норвежца в полуфинале ЧМ по шахматам Фишера в конце 2022 года в Рейкьявике (тогда в финале Непомнящий обидно проиграл Хикару Накамуре). Однако в этот раз огорчить 16-го чемпиона мира не получилось. Магнус выиграл четыре стартовые партии из пяти, в пятый раз подряд выиграв и CCT.

За победу Магнус заработал 200 тысяч долларов, Непомнящий — 100 (за третье место на турнире претендентов-2024 он получил гораздо меньше — 24 тысячи). Но самое главное, Ян показал, что он действительно в хорошей форме и вполне может побороться за победу на ЧМ по быстрым шахматах и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. «У кого самые высокие шансы на медали в США? В первую очередь у Яна [Непомнящего]. Знаю, что он впервые за долгие годы целенаправленно готовился к этому событию, так что будет представлять в Нью-Йорке грозную силу», — отмечал «СЭ» тренер сборной России Владимир Поткин.

Напомним, что ближе всего к титулу чемпиона мира по рапиду Ян был в 2021 году. Однако на тай-брейке за первое место он уступил тогда еще 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову. В первой партии тай-брейка россиянин, игравший белыми, имел огромное преимущество, но не заметил победный ход — король g3 (несложный для его уровня). Во второй партии давил уже 17-летний представитель Узбекистана. В концовке Ян, казалось, смог спасти положение, но попался в последнюю ловушку на исходе времени.