Колобков: «Россия является одной из ключевых стран в мире шахмат»

Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта РФ Павел Колобков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о значимости России в мировых шахматах.

Ранее он сообщил «СЭ», что несколько федераций готовы выдвинуть его кандидатуру на должность вице-президента ФИДЕ.

«Считаю, что любая страна, любые спортсмены должны принимать участие в соревнованиях и в развитии шахмат во всем мире. Любая страна ценна и важна. Конечно, Россия является одной из ключевых стран в мире шахмат. Наша страна развивает данный вид спорта, оказала серьезное историческое влияние на шахматы. И Россия думает о будущем шахмат. Один из лозунгов ФИДЕ: «Мы одна семья». То есть нет различия между странами, федерациями, спортсменами. Все шахматисты — члены одной большой семьи», — сказал Колобков «СЭ».

Выборы президента ФИДЕ пройдут на Генеральной ассамблее, которая состоится 26-27 сентября в Самарканде.