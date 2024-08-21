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Сегодня, 13:04

Землянский стал самым молодым гроссмейстером России, побив рекорд Гири

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Иван Землянский.
Фото Sharjah Chess Club

Российский шахматист Иван Землянский получил звание гроссмейстера в возрасте 13 лет, об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Землянский официально стал самым молодым гроссмейстером России, звание было присвоено на 2-м совете ФИДЕ. Спортсмен побил рекорд Аниша Гири (14 лет, 7 месяцев и 2 дней), который сейчас представляет Нидерланды.

Россиянин также вошел в топ-10 самых молодых гроссмейстеров мира.

В конце июня Землянский одержал победу над норвежским гроссмейтестером, экс-чемпионом мира Магнусом Карлсеном по итогам мини-матч в интернете.

Источник: Официальный сайт ФШР
Шахматы
Аниш Гири
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