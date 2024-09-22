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В Госдуме назвали ожидаемым решение ФИДЕ оставить в силе санкции против российских шахмат

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Генассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставить в силе санкции против российских шахмат.

«Конечно, это ожидаемо. Думаю, те, кто желал нас вернуть, были при голосовании в меньшинстве. Было сильное европейское лобби, которое не получилось переломить, так что исход предсказуем. Если бы вдруг случилось чудо, это был бы прецедент и скандал — не знаю, что бы устроили мировые политики тем, кто проголосовал за Россию», — цитирует Журову «Газета.Ru».

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран до командных соревнований.

Источник: Газета.Ru
Шахматы
Светлана Журова
ФИДЕ
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