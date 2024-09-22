Смагин полагает, что ФИДЕ пытается переложить ответственность по допуску россиян на МОК

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пытается переложить ответственность с себя на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе возвращения российских и белорусских спортсменов.

«С одной стороны, это не совсем то, чего мы ждали, но небольшой позитив в этом есть. Я думаю, это первый маленький шаг нам навстречу, за которым со временем последуют другие. Я думаю, что ФИДЕ предложила первый вариант, чтобы переложить ответственность с себя на МОК, а делегаты просто не захотели занимать чью-то сторону», — приводит ТАСС слова Смагина.

Ранее на генеральной ассамблее ФИДЕ в Будапеште прошло голосование по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. 66 делегатов выступили за частичный допуск спортсменов после консультаций с МОК и Международным паралимпийским комитетом, 41 делегат отдал голос за полное сохранение ограничений, 21 — за снятие всех санкций.