Карякин сообщил о готовности пригласить Карлсена на соревнования по шахбегу: «Рады всем»

Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» высказался о возможных участниках соревнований по шахбегу.

— Можно усложнить: бежать с телефоном и играть в онлайн-шахматы, параллельно преодолевая определенную дистанцию.

— Такое тоже можно, но, конечно, я имел в виду обычные шахматы (смеется). Какое-то количество ходов бежишь, тоже все это на время должно быть. Я думаю, можно придумать. Было бы желание.

— Можно было бы даже Магнуса Карлсена там победить.

— Он очень спортивный. Правда, Магнус больше занимается игровыми видами. Например, он любит футбол. В принципе шахбег должен быть вне политики. Мы бы были рады всем, но пока до проведения этого формата еще очень далеко. Пока это на уровне идеи.

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