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ФШР потребовала от ФИДЕ отменить запреты на флаг, гимн и участие сборных в турнирах

Руслан Минаев
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Федерация шахмат России (ФШР) потребовала от генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отменить решение о запрете российским и белорусским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном, а также решение о запрете участия сборных в турнирах под эгидой ФИДЕ.

«ФШР направила на рассмотрение генеральной ассамблеи жалобу на решения совета ФИДЕ от 27 февраля 2022 года и 15 марта 2022 года.

Мы просим генеральную ассамблею ФИДЕ отменить эти дискриминационные решения», — цитирует ТАСС исполнительного директора ФШР Александра Ткачева.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Источник: ТАСС
Шахматы
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