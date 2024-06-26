ФШР потребовала от ФИДЕ отменить запреты на флаг, гимн и участие сборных в турнирах

Федерация шахмат России (ФШР) потребовала от генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отменить решение о запрете российским и белорусским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном, а также решение о запрете участия сборных в турнирах под эгидой ФИДЕ.

«ФШР направила на рассмотрение генеральной ассамблеи жалобу на решения совета ФИДЕ от 27 февраля 2022 года и 15 марта 2022 года.

Мы просим генеральную ассамблею ФИДЕ отменить эти дискриминационные решения», — цитирует ТАСС исполнительного директора ФШР Александра Ткачева.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.