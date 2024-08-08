Губерниев — об инциденте с отравлением на турнире по шахматам: «Это все лютый ужас и дичь»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент с попыткой отравления на первенстве Дагестана по шахматам.

«Это все лютый ужас и дичь», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

7 августа стало известно, что одной из участниц первенства Дагестана стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы турнира заметили, как Амина Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество. Сейчас шахматистка уже задержана правоохранительными органами.