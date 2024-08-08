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Губерниев — об инциденте с отравлением на турнире по шахматам: «Это все лютый ужас и дичь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент с попыткой отравления на первенстве Дагестана по шахматам.

«Это все лютый ужас и дичь», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

7 августа стало известно, что одной из участниц первенства Дагестана стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы турнира заметили, как Амина Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество. Сейчас шахматистка уже задержана правоохранительными органами.

Амина Абакарова разлила ртуть на&nbsp;столе соперницы. Жуткий случай на шахматном турнире. 40-летняя спортсменка пыталась отравить соперницу ртутью
Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Шахматы
Дмитрий Губерниев
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