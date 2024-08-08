Россияне выиграли 13 медалей на первенствах мира по рапиду и блицу в Ташкенте

В столице Узбекистана завершились первенства мира по быстрым шахматам и блицу среди школьников и юниоров до 20 лет. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 19 стран, включая 29 россиян.

Чемпионом мира по рапиду среди юниоров стал Максим Царук (Белоруссия), вторым стал иранец Мовахед Сина, бронза у россиянина Алексея Гребнева.

У юниорок первой стала Александра Тарасенко (Белоруссия), на втором месте — россиянка Анна Шухман, бронза в активе Варвары Поляковой (Белоруссия).

В турнире школьников чемпионами стали россияне Егор Корельский (группа мальчиков до 13 лет) и Кристина Завиваева (девочки до 11 лет). Финишным броском (4 победы подряд) в группе Ю-17 на пьедестал ворвался Даниил Волошкин — третье место.

В блице у юниоров победил Денис Лазавик (Белоруссия), вторым стал россиянин Алексей Гребнев, третье место у иранца Сины Мовахеда.

У юниорок первой стала Александра Тарасенко, а на втором и третьем местах — россиянки Вероника Шубенкова и Анна Шухман соответственно.

В турнире школьников чемпионкой стала Кристина Завиваева (девочки до 11 лет), а Егор Корельский (группа мальчиков до 13 лет) разделил 1-2 места, уступив победителю лишь по дополнительным показателям. В группе Ю-17 Даниил Волошкин занял третье место, второй финишировала Анастасия Маслова у девушек до 15 лет. Номина Дармаева стала третьей у девушек до 17.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал достижение наших спортсменов в ТАСС:

— Это очередной триумф нашей шахматной школы, тренеров и родителей наших юных спортсменов. Год еще в самом разгаре, но на первенствах мира и Азии юные российские шахматисты уже выиграли 58 медалей, включая 21 золотую. Поздравляю всех с этим выдающимся достижением, желаю дальнейшего совершенствования и новых побед!

Пресс-служба ФШР