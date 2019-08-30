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Сочи поборется за проведение ЧМ по бобслею и скелетону в 2024 году

14:56

Сочи будет кандидатом на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации бобслея России Елену Аникину. Ранее Москву посетил президент Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани.

— Международная федерация предложила нам подать заявку на проведение чемпионата мира 2024 года. Мы дали согласие, поэтому сейчас приступаем к подготовке необходимых документов. Помимо Сочи, на проведение турнира будет претендовать канадский Уистлер, — цитирует ТАСС Аникину.

Выборы места проведения ЧМ-2024 пройдут летом 2020 года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6824070

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