Сочи поборется за проведение ЧМ по бобслею и скелетону в 2024 году

Сочи будет кандидатом на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации бобслея России Елену Аникину. Ранее Москву посетил президент Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани.

— Международная федерация предложила нам подать заявку на проведение чемпионата мира 2024 года. Мы дали согласие, поэтому сейчас приступаем к подготовке необходимых документов. Помимо Сочи, на проведение турнира будет претендовать канадский Уистлер, — цитирует ТАСС Аникину.

Выборы места проведения ЧМ-2024 пройдут летом 2020 года.