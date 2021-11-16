Интервью российской надежды биатлона. Спойлер: быть мэром родной Камышлы он не планирует.

Латыпов — главное открытие прошлого биатлонного сезона. Из закоренелого середняка он стремительно трансформировался в одну из главных надежд сборной России. В январе на финише микст-эстафеты Эдуард разделался на финише со Штурлой Лагрейдом — и принес команде сенсационную победу. А сам застолбил за собой ключевой четвертый этап, подтвердив справедливость этого решения на чемпионате мира — там команда завоевала бронзу в эстафете.

В последней гонке сезона буйвол из Камышлы, как в шутку называют Латыпова, добрался до первого личного подиума — Эдуард стал вторым в масс-старте в Эстерсунде. Сейчас 27-летний спортсмен на финальном этапе подготовке к важнейшему олимпийскому сезону. Кто знает, может быть, он станет для него прорывным.

Тренировки с лыжниками

— От вас давненько не было новостей. Что интересного происходило в жизни начиная с весны?

— Да все так же: дети растут, мы тренируемся. Каких-то кардинальных перемен не было.

— С детьми удалось нормально пообщаться? А то зимой же вы вообще не видитесь.

— Дочку брал на восстановительные сборы. Но в целом все равно не получается уделять семье столько времени, сколько хотелось бы. Впереди олимпийский сезон, график очень плотный. Видимся редко, но такая у нас работа.

— Дочка на сборы со спокойным сердцем отпускает?

— Она же маленькая. Только-только говорить начала. Уже кое-что понимает, думаю, потихоньку начинает скучать.

— Когда видит по телевизору вас, узнает?

— Да-да. Особенно если я не на лыжах с винтовкой.

— Межсезоньем насколько довольны?

— Поработали хорошо, но насколько эффективно — покажет сезон. Без гонок трудно точно говорить. При этом радует, что подготовка прошла без срывов, мы сделали все, что запланировали. И, как мне кажется, сделали все качественно.

— Год назад в Алдане вы участвовали в контрольной тренировке с лыжниками и стали пятым. Тогда это казалось достижением. На этот раз в аналогичных стартах вы заняли уже второе место. О чем это говорит?

— Да сложно делать по этой тренировке серьезные выводы. Мы были на одном тренировочном этапе, лыжники на другом, все решали разные задачи. На тот момент расстановка сил был вот такой, и не буду спорить с тем, что результат неплохой. Но по-настоящему важен он только на официальных стартах.

— Насколько вообще существенна разница в скоростях у лыжников и биатлонистов? Тот же Йоханнес Бе мог бы конкурировать в чистых лыжах?

— Смотря какая дистанция. Думаю, он был бы высоко, но бороться с лидерами ему было бы крайне сложно. На то они и лыжники. Возможно, топ-10 где-то — было бы реально. Но точнее сказать я затрудняюсь. Если бы сам пробежал с лыжниками, стало бы понятнее. Ясно, что они быстрее, но вот насколько — не знаю. Они же делают совершенно другие объемы — им не нужно концентрироваться на стрельбе, делать акцент на восстановлении. Вместе с тем были примеры, когда биатлонисты пробовали себя на два фронта. Тот же Мартен Фуркад смотрелся в лыжах неплохо, причем тогда он был не в самой идеальной форме.

— Ларс Бергер вообще чемпионат мира выигрывал.

— Вы не забывайте, что он именно лыжник. Он потом уже перешел в биатлон. Это другая история.

— Юрий Каминский в прошлом сезоне говорил, что доволен вашим финишем, но важнейшая задача — увеличить возможность работы на таких скоростях с 300 м до километра-двух, а в идеале и трех.

— Как раз над этим мы много работали в межсезонье. Пытались усилить слабые места. Важно не только ускоряться, но и показывать скорость на протяжении всей дистанции. Я действительно много проигрывал на последнем круге. Надеюсь, в этом сезоне получится минимизировать этот момент. Тогда конкурировать будет реальнее.

— Основные резервы у себя видите в стрельбе или в скоростной выносливости?

— Да мне везде нужно прибавлять. В наше время невозможно быть в топе, если стреляешь хорошо и бежишь слабо. Как и наоборот. Результаты такие плотные, что разницу делают незначительные мелочи.

Мечта об олимпийских медалях

— Логинов, Елисеев и Гараничев работают в других группах. Как к этому относитесь?

— Ребята с нами и в прошлом году не готовились, поэтому для меня ничего нового не было.

— Но хотелось бы больше конкуренции? Или, наоборот, комфортно, когда вам уделяется основное внимание тренера?

— А почему вы думаете, что у меня не было конкуренции? У нас сильные ребята в группе, атмосфера была хорошая.

— Как вам их результаты на отборе в Хантах?

— Кто на данный момент сильнее, тот и отобрался.

— У вас до Кубка мира стартов не будет. Каково выходить с чистого листа?

— Мы можем их промоделировать: сделать развивающие работы или провести контрольную тренировку. Для меня проблемы нет. Хотя по стартам я соскучился. Морально от тренировок уже подустали, хочется разрядиться.

— Прошлый сезон вы закончили красиво — первым личным подиумом в карьере. Принципиально так же хорошо начать нынешний?

— Сделаю все для этого. Мне хочется прогрессировать. Но что получится — покажет время.

— В 2019-м вы заняли 72-е место в общем зачете, в 20-м — 52-е, в 21-м — 18-е. Каким были бы довольны теперь?

— Не хочу загадывать, просто буду выкладываться в каждой гонке. Разумеется, я ставлю себе задачу быть выше, чем в прошлом сезоне. Топ-10? Буду стараться. Мне кажется, это возможно.

— Олимпиада — это мечта?

— Как и для каждого спортсмена. Это главное, что может быть в спорте. По ходу всей своей карьеры я считал, что выступить там возможно. Даже когда были трудные периоды, понимал: нельзя сдаваться. Сложности есть у всех и всегда. Вопрос в том, кто и как с ними справляется. Я мечтал и мечтаю выступить на Олимпиаде и завоевать там медаль.

— Выступать там придется под нейтральным флагом. Это портит предвкушение от предстоящего праздника?

— Жаль, конечно, что это все продолжается. Но всем прекрасно известно, какую страну мы представляем. А нашим лучшим ответом могут быть победы.

Самуэльссон и бойкоты

— Себастьян Самуэльссон призывает бойкотировать Пекин-2022, потому что в Китае притесняют уйгуров. Слышали об этом?

— Честно говоря, нет. Я вообще за СМИ особо не слежу, а уж про иностранных спортсменов вообще не читаю. Понятия не имею, о чем они высказываются.

— Про себя тоже не читаете?

— А зачем? Сегодня пишут хорошо, завтра не очень. Каждый раз реагировать? Правда одна, и со стороны люди ее все равно, скорее всего, не знают. Так какой смысл читать? Результаты важных футбольных матчей посмотрел — и достаточно.

— Многие европейские и американские биатлонисты имеют активную позицию по многим вопросам из повестки дня. Почему им это свойственно, а нашим спортсменам — нет?

— Наверное, им это интересно. Менталитет такой. Их право. Я же концентрируюсь на своих задачах, на тренировках. Мне важнее показывать спортивные результаты, а не высказываться по всем темам.

— Спортсмены вообще должны проявлять свою позицию по политическим вопросам? Или нужно ограничиваться разговорами исключительно про спорт?

— А это право каждого. Если кому-то хочется поднимать какие-то проблемы, я не буду осуждать. Просто лично мне это не близко. Я предпочитаю заниматься своим делом и добиваться чего-то в нем. Начну распыляться — это не пойдет на пользу. А я не хочу расходовать энергию на что-то другое.

— Рассуждаете очень дипломатично. Может, после завершения карьеры — в мэры Камышлы?

— Нет-нет, это не мое. Нет никакой тяги к политике. Я бы хотел более спортивной жизни после спортивной карьеры — уделять больше внимания семье и заниматься тем, что мне действительно нравится.