Решение принято по результатам контрольных стартов в Ханты-Мансийске.

Александр Кравцов в бытность своего президентства в СБР называл Поварницына одной из восходящих звезд российского спорта. Это был то ли 2016, то ли 2017 год. С тех пор я поглядывал за результатами этого парня. Все-таки не наобум называлась его фамилия — были какие-то аргументы.

В сезоне-2018/19 он даже зацепился за основу. Неплохо съездил на североамериканские этапы Кубка мира, попал в заявку на чемпионат мира. Там, правда, пробежал одну лишь гонку — индивидуальную. Занял 45-е место. И постепенно начал сходить с радаров. Сначала спустился на Кубок IBU, потом его скосил коронавирус. В прошлом сезоне Александр выступал лишь на российских турнирах.

Первый кандидат на замену

И вот в 27 лет спортсмен получает новый шанс. В Ханты-Мансийске он стал вторым в спринте и вторым в масс-старте. По сумме двух стартов Поварницын оказался лучшим. Таким образом, спортсмен заслужил возможность выступить на Кубке мира. Правда, Виктор Майгуров уже оговорился, что в декабре планируется ротация. И понятно, что именно Александр — первый кандидат на замену. С другой стороны, если он будет выступать не хуже остальных в основной команде, то вряд ли во второй дивизион сошлют именно его. Так что все в руках спортсмена. Главное, чтобы ему дали пробежать хотя бы несколько гонок.

На первые этапы Кубка IBU поедут Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин и Кирилл Стрельцов. Максим Цветков — запасной.

Практически все — по спортивному принципу. В кои-то веки. Все, кроме одной позиции.

По итогам спринта и масс-старта в Хантах получается следующая картина:

1. Поварницын — 2+2 места

2. Поршнев — 1+4

3. Серохвостов — 3+3

4. Мухамедзянов — 1+8

5. Бабиков — 7+4

6. Цветков — 9+5

7. Томшин — 8+6

8. Стрельцов — 6+11

Серохвостов сохраняет шансы на Пекин

Несложно высчитать, что обидели экс-капитана сборной России Максима Цветкова. Чемпион мира-2017, очевидно, так и не выбрался из глубокой функциональной ямы. В масс-старте он пятый, но с одним лишь промахом. Молодой Серохвостов, например, привез ему больше 20 секунд с тремя штрафными кругами. А Стрельцов, которого в итоге взяли вместо Цветкова, с шестью непопаданиями отстал от Максима чуть больше чем на минуту. В этом смысле логика тренерского штаба ясна.

Непонятно другое. Если на Цветкова изначально не рассчитывали, то, может, стоило ему сразу об этом сказать? Все-таки по итогам контрольных он стал даже не седьмым, а шестым. Возможно, есть какая-то договоренность и Максима подключат к стартам со второго-третьего этапов. В любом случае о его участии в Олимпиаде речи не идет совершенно точно. И если после этого сезона он объявит о завершении карьеры, вообще никто не удивится.

А вот кто шансы на Пекин сохраняет, так это 22-летний Серохвостов. На отборах Даниил выделялся своей скоростью на фоне остальных, и Майгуров в интервью пресс-службе СБР уже анонсировал его появление на Кубке мира в ближайшее время. Любопытно будет посмотреть.

Состав мужской сборной России на первый этап Кубка мира: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили, Александр Поварницын.