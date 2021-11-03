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Самуэльссон — лицемер. Он больше всех ноет про Олимпиаду в Китае, но сам с удовольствием туда поедет

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 16:30
Себастьян Самуэльссон. Фото Instagram
Себастьян Самуэльссон. Фото Instagram
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Все его заявления без действий просто хайп.

Главный борец со всеми мировыми проблемами Себастьян Самуэльссон нашел новую мишень — предстоящие Олимпийские игры в Пекине. По несколько раз в неделю швед дает интервью, в которых говорит о необходимости бойкота всех соревнований в Китае. Причина благая — там нарушаются права человека и, в частности, уйгуров. Вот только все заявления спортсмена попахивают дешевым хайпом.

Во всем виноват МОК

Очень удобно критиковать кого-то, зная, что тебе за это ничего не будет. Просто говорить, но ничего не делать. Ты вроде и перед собой честен, и набираешь в медийке, и последствий никаких. Сплошные плюсы. А в феврале спокойно приедешь в сердце диктатуры — соревноваться. Если упростить — развлекать людей. И спустя время расскажешь, что другого выбора не было. Мол, МОК, правительство страны и другие спортсмены — никто не поддержал бойкот.

Если бы Себастьян реально так сильно переживал за уйгуров, он бы ни за что не поехал в страну, где их страшно притесняют. Ни тщеславие, ни деньги, ни медаль его бы туда не заманили. Однако он не готов от этого отказаться. Представьте, насколько было бы сильно, если бы швед к январю уверенно лидировал в Кубке мира и в статусе главного фаворита Игр не поехал бы в Китай из-за своих убеждений. Но всерьез об этом даже говорить смешно. Парню по-настоящему важно одно — быть в тренде. Если бы Себастьян был темнокожим, он наверняка больше всех шумел бы о расизме и навязывал всему пелотону вставание на колено перед стартом каждой гонки. Такая порода.

В&nbsp;США предлагают бойкотировать Олимпийские игры-2022. Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто может их поддержать?

Самуэльссон не единственный, кто готов на весь мир показывать свою особенную позицию до тех пор, пока это не отражается на его интересах. Была Габриэла Коукалова — наверняка ее помните. Леброн Джеймс, суперзвезда мирового баскетбола, рад хоть трижды в день публично говорить о социальной несправедливости в США, а в перерывах проезжаться по Дональду Трампу. Потому что это горячие темы, и ему за это, кроме респекта, ничего не будет. Но как только одного из величайших форвардов в истории — аудитория которого насчитывает десятки миллионов — призывают поднять проблему свободы Гонконга или все тех же уйгуров, он хранит громкую тишину. Потому что иначе китайцы прекратят отношения с НБА, и лига потеряет сотни миллионов долларов. Прямые и очевидные последствия для Леброна. Имей они такое влияние на биатлон, и Самуэльссон пел бы по-другому.

Постоянные наезды

Вовсе не считаю, что спортсмены должны говорить только о спорте. Но когда ты позиционируешь себя непримиримым борцом за справедливость и безопасную тему поднимаешь, а рискованную боишься — это фальшь. Если предельно категорично высказываешься по какому-то вопросу — так иди до конца. Тот же Самуэльссон, как сказала бы его соотечественница Грета Тунберг, сплошное бла-бла-бла. Весной швед наехал на Доротею Вирер: якобы она слишком часто использует вертолет для перемещений, а это вред окружающей среде.

Сам он в это время гордо участвовал в акции, посредством которой сожженные калории конвертировались в деревья, высаживаемые в рамках проекта по восстановлению лесных массивов. По сути, он не делал ничего. Так же тренировался, только установил специальное приложение, которое фиксировало данные. И кто-то где-то что-то после этого высаживал. А ведь Себастьян мог бы просто сам посадить дерево где-нибудь под Эстерсундом. В этом весь Самуэльссон.

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