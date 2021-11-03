Все его заявления без действий просто хайп.

Главный борец со всеми мировыми проблемами Себастьян Самуэльссон нашел новую мишень — предстоящие Олимпийские игры в Пекине. По несколько раз в неделю швед дает интервью, в которых говорит о необходимости бойкота всех соревнований в Китае. Причина благая — там нарушаются права человека и, в частности, уйгуров. Вот только все заявления спортсмена попахивают дешевым хайпом.

Vad vill Lindberg f? fram h?r? Bygga broar fungerade inte 2008 och de kommer inte fungera den h?r g?ngen heller. Hon vet b?ttre. (1/4)



Svensk IOK-pamp f?rsvarar Kina-OS och Qatar-VM https://t.co/3hNIitqI1N via @svtnyheter — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) October 18, 2021

Во всем виноват МОК

Очень удобно критиковать кого-то, зная, что тебе за это ничего не будет. Просто говорить, но ничего не делать. Ты вроде и перед собой честен, и набираешь в медийке, и последствий никаких. Сплошные плюсы. А в феврале спокойно приедешь в сердце диктатуры — соревноваться. Если упростить — развлекать людей. И спустя время расскажешь, что другого выбора не было. Мол, МОК, правительство страны и другие спортсмены — никто не поддержал бойкот.

Если бы Себастьян реально так сильно переживал за уйгуров, он бы ни за что не поехал в страну, где их страшно притесняют. Ни тщеславие, ни деньги, ни медаль его бы туда не заманили. Однако он не готов от этого отказаться. Представьте, насколько было бы сильно, если бы швед к январю уверенно лидировал в Кубке мира и в статусе главного фаворита Игр не поехал бы в Китай из-за своих убеждений. Но всерьез об этом даже говорить смешно. Парню по-настоящему важно одно — быть в тренде. Если бы Себастьян был темнокожим, он наверняка больше всех шумел бы о расизме и навязывал всему пелотону вставание на колено перед стартом каждой гонки. Такая порода.

Самуэльссон не единственный, кто готов на весь мир показывать свою особенную позицию до тех пор, пока это не отражается на его интересах. Была Габриэла Коукалова — наверняка ее помните. Леброн Джеймс, суперзвезда мирового баскетбола, рад хоть трижды в день публично говорить о социальной несправедливости в США, а в перерывах проезжаться по Дональду Трампу. Потому что это горячие темы, и ему за это, кроме респекта, ничего не будет. Но как только одного из величайших форвардов в истории — аудитория которого насчитывает десятки миллионов — призывают поднять проблему свободы Гонконга или все тех же уйгуров, он хранит громкую тишину. Потому что иначе китайцы прекратят отношения с НБА, и лига потеряет сотни миллионов долларов. Прямые и очевидные последствия для Леброна. Имей они такое влияние на биатлон, и Самуэльссон пел бы по-другому.

Постоянные наезды

Вовсе не считаю, что спортсмены должны говорить только о спорте. Но когда ты позиционируешь себя непримиримым борцом за справедливость и безопасную тему поднимаешь, а рискованную боишься — это фальшь. Если предельно категорично высказываешься по какому-то вопросу — так иди до конца. Тот же Самуэльссон, как сказала бы его соотечественница Грета Тунберг, сплошное бла-бла-бла. Весной швед наехал на Доротею Вирер: якобы она слишком часто использует вертолет для перемещений, а это вред окружающей среде.

Сам он в это время гордо участвовал в акции, посредством которой сожженные калории конвертировались в деревья, высаживаемые в рамках проекта по восстановлению лесных массивов. По сути, он не делал ничего. Так же тренировался, только установил специальное приложение, которое фиксировало данные. И кто-то где-то что-то после этого высаживал. А ведь Себастьян мог бы просто сам посадить дерево где-нибудь под Эстерсундом. В этом весь Самуэльссон.