«Так бывает, что тебя кидают». Как биатлонистка Сливко пролетела мимо сборной

По итогам отборов в Тюмени она железно проходила в состав, но что-то пошло не так.

Какая же интересная штука российский биатлон. Сюжетных линий столько, что можно открывать театр биатлона. Комедии, буффонады, трагедии и мелодрамы — каждый сможет подобрать себе жанр по вкусу. Репертуар будет обновляться регулярно, из жизни. Даже придумывать ничего не надо.

Как отказаться от Кубка мира, чтобы отобраться на Кубок мира

Взять Викторию Сливко. Если ставить спектакль про нее, точно получится драма. Несколько лет назад она была, наверное, самой обсуждаемой биатлонисткой России. В олимпийском сезоне-2017/18 ее упорно возили по Кубку мира, хотя она там ничего не показывала. В то же время на Кубке IBU мариновались, например, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Тренерский штаб настойчиво продолжал верить в Викторию, при этом не аргументируя толком свою позицию, что породило разговоры о «тюменском блате», благодаря которому Виктория якобы и оставалась в основе. И хотя многие ее поддерживали, а Дмитрий Губерниев даже называл Сливко секс-символом российского биатлона, под конец сезона она не выдержала. Многочисленные комменты на спортивных сайтах и в соцсетях не прошли бесследно, и спортсменка разразилась мощным постом.

«Люди, если вы обо мне так думаете и считаете, что я заслуживаю таких слов, сидите дома и завидуйте молча! И не нужно подписываться на меня таким гнилым людям, как вот этот жизнью обиженный (человеком не могу назвать таких людей). А вам, друзья, спасибо, что вы со мной несмотря ни на что. Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержку, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьемся вершин».

Как обычно бывает, эти «завидуйте молча» привели к еще большему хейту. И хотя следующий сезон она начала в Кубке IBU, по ходу его Виктории снова прилетела порция горячих приветов. Ее рассматривали в качества кандидата на североамериканские этапы Кубка мира, но в интервью «Тюменской арене» Сливко доходчиво расставила акценты. «Большого желания выступать на Кубке мира у меня нет, — завила она. — Я понимаю, какие там скорости, какое соперничество». В итоге спортсменка закончила сезон во второстепенном турнире, где неплохие призовые и смешная в сравнении с Кубком мира конкуренция, и выиграла общий зачет.

За это в следующем сезоне она получила право выступить на старте Кубка мира вне квоты. Но заняла в одной гонке 61-е место, а в другой 65-е — и вернулась в комфортный второй дивизион.

Какую реакцию это все вызвало — понятно.

Как за четыре года все перевернулось

В прошлом сезоне Виктория на международные старты вообще не попала. Очевидное движение вниз. И вот сейчас опытная уже 27-летняя Сливко вроде бы заслужила место в сборной. На отборах она ничего выдающегося не показала, но по сумме спринта и масс-старта оказалась выше Ирины Казакевич, Тамары Дербушевой, Анастасии Гореевой и Елизаветы Носковой. Однако выступать на Кубке России оставили именно Викторию.

— Мои дорогие, я понимаю, что вы, как и я, не понимаете, почему со мной поступили так несправедливо, — отреагировала она в Instagram. — Но у меня все хорошо. Жизнь продолжается. Я благодарю всех за поддержку. Просто так бывает, что тебя кидают.

Теперь болельщики по большей части на ее стороне, но только Сливко это вряд ли поможет. Четыре года назад ее при крайне спорных раскладах упорно ставили в состав, а теперь, когда место в Кубке IBU завоевано без вопросов, — оставляют вне команды. Такая ироничная ухмылка судьбы. По уму, все должно было быть наоборот, но в жизни далеко не всегда есть место логике. А уж в российском биатлоне тем более.