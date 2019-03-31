"Встала за Куклиной и вышла вперед в нужный момент". Миронова - о победе в масс-старте на чемпионате России

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что пропустила гонку преследования на чемпионате России в Тюмени из-за плохого самочувствия. 25-летняя спортсменка завоевала золото в масс-старте.

- Я не бежала гонку преследования из-за неважного самочувствия, - приводит слова Мироновой "Тюменская Арена". - Это было верным решением. Потому в масс-старте тоже бежалось тяжело.

В этот раз я встала в спину за Ларисой Куклиной. А когда почувствовала, что надо идти вперед, то сделала это. Шла своим темпом. Очень хотела последнюю "стойку" пройти чисто.

Напомним, на чемпионате России Миронова также завоевала бронзу в спринте.

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