Сборная России после сегодняшней спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде занимает четвертое место в Кубке наций.

Сегодня россиянин Матвей Елисеев занял третье место.

Лидирует в зачете Кубка наций сборная Норвегии.

Кубок наций (м)

1 (2). Норвегия — 825 (+450)

2 (1). Швеция — 698 (+308)

3 (4). Германия — 694 (+364)

4 (3). Италия — 681 (+346)

5 (6). Россия — 672 (+407)

6 (8). Франция — 649 (+399)