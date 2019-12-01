Россия — пятая в зачете Кубка наций
16:17
Сборная России после сегодняшней спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде занимает четвертое место в Кубке наций.
Сегодня россиянин Матвей Елисеев занял третье место.
Лидирует в зачете Кубка наций сборная Норвегии.
Кубок наций (м)
1 (2). Норвегия — 825 (+450)
2 (1). Швеция — 698 (+308)
3 (4). Германия — 694 (+364)
4 (3). Италия — 681 (+346)
5 (6). Россия — 672 (+407)
6 (8). Франция — 649 (+399)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2018-2019/ratings/
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