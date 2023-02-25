Поварницын: «Против Смольского давал себе 60 процентов»
Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал победу в суперпасьюте на чемпионате России в Ижевске.
28-летний спортсмен допустил всего один промах на огневых рубежах и преодолел дистанцию в 7,5 километра за 18 минут и 27,7 секунды.
— Как удалось победить Смольского на последнем круге?
— У меня по ходу дистанции было очень хорошее самочувствие. Благодаря этому мне удалось сохраниться на последний круг.
— Сколько шансов давал себе против Смольского?
— Процентов 60 против его 40. Чувствовал, что в порядке.
— Помогли ли родные стены?
— Помогло то, что по этому кругу я часто делал повторную работу. Я примерно знаю, как его проходить. Где лучше добавлять. Наверное, это помогло.
Новости