Дербушева прокомментировала свою победу в Ижевске

Чемпионка России в суперпреследовании Тамара Дербушева прокомментировала свою победу в Ижевске и порадовалась за успехи подруги Ирины Казакевич.

«Я очень рада победе, потому что были очень непростые условия и сильный ветер. Но мне удалось приходить вовремя, когда он немного стихал, и в этом мне повезло. Здесь главное быстро стрелять и идти в начале группы в борьбе, чтобы не допустить отставания. Когда у меня появился отрыв после лежки, я не расслаблялась и старалась убежать. Я видела, что девчонки промахивались и понимала, что это может ждать и меня. Перед стартом Михаил Викторович Шашилов советовал не суетиться и работать четко. Мне нравятся такие быстрые и контактные гонки, которые все время в борьбе и проходят быстро. Не знаю еще на счет пика формы, но победа вторую неделю подряд меня радует, тем более когда рядом на подиуме моя подруга Ирина Казакевич, которой удалось финишировать второй. После чемпионата России в Ижевске мы съездим домой в Екатеринбург и поедем на сбор в Тюмень — готовиться к финалу Кубка Содружества», — приводит слова Дербушевой Metaratings.ru.

25 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске состоялось суперпреследование у женщин, победительницей которого стала Тамара Дербушева. Второе место заняла Ирина Казакевич, а третью ступень пьедестала почета поделили между собой Гербулова и Носкова, показавшие на финише одинаковое время.