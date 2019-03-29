Павел Ростовцев: "Фуркад должен пережить горечь поражений и вернуться в строй"

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев заявил, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад должен пережить неудачный сезон и вернуться в строй. Он добавил, что хорошая форма 30-летнего француза пойдет на пользу всему мировому биатлону.

- Вернется ли Фуркад на прежний уровень? Очень бы хотелось. Я искренне надеялся, что взятой в феврале паузы ему хватит, чтобы восстановиться и подготовиться к чемпионату мира. Но не получилось, - сказал Ростовцев в интервью порталу Teamrussia. - Желаю Мартену не сломаться психологически, пережить горечь этих поражений и на следующий вернуться в строй. Это поднимет уровень интриги и пойдет на пользу всему мировому биатлону.

Напомним, на чемпионате мира в шведском Эстерсунде Фуркад не завоевал ни одной медали. Он стал 12-м в общем зачете Кубка мира.

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