К чему приведет смена тренерской власти в российском биатлоне? Live «СЭ»
17:53
13 апреля в 12:00 на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир, посвященный последним событиям в российском биатлоне. Лайв пройдет с участием журналистов Натальи Марьянчик, Владимира Иванова и Дмитрия Кузнецова.
Главные темы:
— что означает назначение главным тренером Валерия Польховского?
— какое будущее ждет российский биатлон после 20 апреля, когда станут известны имена всех тренеров?
— неудавшаяся революция в СБР и письмо недовольных — что это было?
— как тренируются биатлонисты и другие спортсмены в самоизоляции и когда ситуация может улучшиться?
Ждем ваших вопросов и комментариев!