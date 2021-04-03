Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
13:32
Евгений Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Спортсмен, представляющий Тюменскую область, допустил три промаха на четырех огневых рубежах. Он прошел дистанцию в 15 километров за 43 минуты и 59 секунд. Второе место занял Антон Бабиков, представляющий Республику Башкортостан, третьим стал Алексей Шевченко из Свердловской области.
Чемпионат России по биатлону
Ханты-Мансийск
Мужчины
Масс-старт
1. Евгений Гараничев — 43.59,0 (3 промаха)
2. Антон Бабиков — отставание +1,7 секунды (3)
3. Алексей Шевченко — +3,2 (4)
8
Зачет
vs
1
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