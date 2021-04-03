Евгений Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Спортсмен, представляющий Тюменскую область, допустил три промаха на четырех огневых рубежах. Он прошел дистанцию в 15 километров за 43 минуты и 59 секунд. Второе место занял Антон Бабиков, представляющий Республику Башкортостан, третьим стал Алексей Шевченко из Свердловской области.

Чемпионат России по биатлону

Ханты-Мансийск

Мужчины

Масс-старт

1. Евгений Гараничев — 43.59,0 (3 промаха)

2. Антон Бабиков — отставание +1,7 секунды (3)

3. Алексей Шевченко — +3,2 (4)