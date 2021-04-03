Соперник помог Гараничеву выиграть масс-старт на чемпионате России

Победить Евгению Гараничеву в масс-старте на чемпионате России по биатлону помог другой участник гонки Вячеслав Малеев, который отдал сопернику свою лыжную палку.

Гараничев в субботу, 3 апреля, одержал победу, опередив Антона Бабикова на полторы секунды. После первого из четырех огневых рубежей у 33-летнего олимпийского призера Сочи сломалась палка.

«Когда Слава Малеев заметил, что Гараничев сломал палку, он притормозил и отдал Жене свою со словами «тебе нужнее», — приводит ТАСС слова Максима Кугаевского, тренера сборной Тюменской области, за которую выступают оба биатлониста. — Это беспрецедентный случай. После гонки Женя сказал, что без этой помощи он бы не выиграл гонку. Я горд за свою команду».

Чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете Матвей Елисеев и призер этапов Кубка мира Эдуард Латыпов в гонке не выступали.