Экхофф сделала УЗИ гематомы и сказала парню, что беременна

Норвежка Тириль Экхофф рассказала про ушиб бедра, который она получила на тренировке в середине мая. Врачам пришлось удалить излишки крови из ноги.

– Ушиб был огромный, – цитирует Экхофф NRK. – Чтобы все прошло, пришлось удалить старую кровь. Было внутреннее кровотечение между кожей и мышцами. Это сказалось на организме.

Я сделала ультразвук этой шишки, отправила фото своему парню и написала, что беременна. Ему стало плохо.

Я хочу зхорошо выступить на чемпионате мира в Антхольце. Кроме того, мне нужно поработать со стрельбой на высоком пульсе.

– Вы теперь боитесь лыжероллеров?

– Нет, просто тогда я была немного неуклюжей.