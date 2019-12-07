Российский биатлонист Эдуард Латыпов положительно оценил свое выступление в мужской эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Россияне заняли четвертое место.

— Оценю свой этап хорошо, — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Лежа поспешил с последним выстрелом, думал, что ноль, хотел уходить, потерял время. На стойке выждал паузу. Подождал, а потом в ритме отработал, получилось закрыть все мишени. Думаю, получилось хорошо.

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