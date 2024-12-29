Биатлонист Поршнев назвал свою главную цель в этом сезоне

Биатлонист Никита Поршнев рассказал, что главной для него целью является возвращение в сборную в олимпийский сезон.

«В этом году мы с Сергеем Ивановичем Белозеровым решили, что надо попадать в сборную России. Для нас эта задача в приоритете в этом сезоне. Все равно мы не теряем надежд, что будет потепление в сторону спортсменов. Нельзя не задумываться о том, что нас могут допустить, а я буду в регионе, где мне будет тяжелее себя зарекомендовать. Думаю, правильным шагом будет попасть в команду, а оттуда уже отобраться на более высокие старты, если такая возможность будет», — сказал Поршнев «РБ Спорт».

Никита Поршнев по итогам сезона 2023/24 мог претендовать на место в сборной России, однако предпочел готовиться в региональной команде ХМАО-Югры под руководством личного тренера Сергея Белозерова.