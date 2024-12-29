Поршнев: «Жена выучилась на нутрициолога и научила правильно питаться»

Биатлонист Никита Поршнев рассказал, что помогло ему добиться прогресса в уходящем году.

«Очень много за этот период произошло изменений в моей карьере, осознании спорта и отношении к нему. В одном интервью всего и не рассказать. Моя жена пошла учиться на нутрициолога, начала не только следить за своим питанием, но и за моим, стали употреблять более правильную пищу, подбирать правильные нутрицептики, под мой дефицит. Сам я стал более ответственным к спорту, чем до этого. Для меня год был значимым, потому что многое поменял», — сказал Поршнев «РБ Спорт».

По итогам ноябрьских и декабрьских соревнований Никита Поршнев занимает четвертое место в Технониколь рейтинге СБР.