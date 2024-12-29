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Поршнев: «Жена выучилась на нутрициолога и научила правильно питаться»

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Биатлонист Никита Поршнев рассказал, что помогло ему добиться прогресса в уходящем году.

«Очень много за этот период произошло изменений в моей карьере, осознании спорта и отношении к нему. В одном интервью всего и не рассказать. Моя жена пошла учиться на нутрициолога, начала не только следить за своим питанием, но и за моим, стали употреблять более правильную пищу, подбирать правильные нутрицептики, под мой дефицит. Сам я стал более ответственным к спорту, чем до этого. Для меня год был значимым, потому что многое поменял», — сказал Поршнев «РБ Спорт».

По итогам ноябрьских и декабрьских соревнований Никита Поршнев занимает четвертое место в Технониколь рейтинге СБР.

Источник: «РБ Спорт»
Никита Поршнев
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