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Белозеров сменит Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России

16:23
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Сергей Белозеров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России. 70-летний Хованцев при этом продолжит занимать пост главного тренера национальной команды, сообщает ТАСС.

57-летний Белозеров ранее работал с резервной мужской сборной страны. Хованцев возглавил сборную России перед началом прошлого сезона, помимо поста главного тренера он занимал должность старшего тренера мужской команды.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6874504

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