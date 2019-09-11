Белозеров сменит Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России

Сергей Белозеров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России. 70-летний Хованцев при этом продолжит занимать пост главного тренера национальной команды, сообщает ТАСС.

57-летний Белозеров ранее работал с резервной мужской сборной страны. Хованцев возглавил сборную России перед началом прошлого сезона, помимо поста главного тренера он занимал должность старшего тренера мужской команды.