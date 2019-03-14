Анатолий Хованцев: "Могли быть гораздо лучше, если бы не детские ошибки Павловой"

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил выступление Евгении Павловой и Матвея Елисеева в сингл-миксте на чемпионате мира в Эстерсунде (6-е место).

– Шестое место – достойное. Мы могли быть гораздо лучше сегодня, если бы не было таких детских ошибок, как совершила Евгения Павлова, – отметил Хованцев в эфире "Матч ТВ". – Делает пятый выстрел – встает бежать. Мишень осталась не пораженной. Она изготовилась, легла, сделала выстрел и ушла – на этом мы потеряли. Простая, элементарная ошибка, хотя она должна была закрывать пятую мишень по ее качествам стрельбы.

Елисеев использовал на первой стойке все запасные патроны. Если бы мы избежали этого, были в тройке чисто математическим путем.

У обоих не заладился последний круг. Женя перед стойкой немного подзависла. Матвей уступил место Пидручному. Но Пидручный непростой спортсмен. Я сказал Матвею побыстрее идти до рубежа. Он завысил интенсивность, закислился. Но я считаю, что этот состав выступил достойно.

Я уже говорил, из чего мы исходили по составу. Но поймите: эти спортсмены первый раз бежали на ЧМ сингл-микст. Думаю, состав был оптимальный. И еще мы давали спортсменам, которые побегут большие эстафеты и масс-старты, отдохнуть.