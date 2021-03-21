Кайшева и Миронова выступят в заключительном масс-старте сезона

Официальный сайт Международного союза биатлонистов 21 марта опубликовал список участниц масс-старта в шведском Эстерсунде на 10-м этапе Кубка мира.

Россию в гонке представят две биатлонистки — Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Самое большое представительство в масс-старте будет у Норвегии — пять биатлонисток. Это Тирил Экхофф, Марте Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Каролин Кноттен и Эмили Калкенберг.

Женский масс-старт пройдет в воскресенье, 21 марта. Начало — в 15.00 (мск).