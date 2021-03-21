Кайшева и Миронова выступят в заключительном масс-старте сезона
07:28
Официальный сайт Международного союза биатлонистов 21 марта опубликовал список участниц масс-старта в шведском Эстерсунде на 10-м этапе Кубка мира.
Россию в гонке представят две биатлонистки — Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Самое большое представительство в масс-старте будет у Норвегии — пять биатлонисток. Это Тирил Экхофф, Марте Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Каролин Кноттен и Эмили Калкенберг.
Женский масс-старт пройдет в воскресенье, 21 марта. Начало — в 15.00 (мск).
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