Павлова попросила прощения за результаты на Кубке мира в этом сезоне

Российская биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги выступления в Кубке мира сезона-2020/2021 и попросила прощения за неудачные результаты.

«Хочется многое сказать, но... Я просто скажу спасибо этому сезону. Скажу спасибо всем, кто был рядом и делал такую непростую работу на протяжении сезона. И, конечно же, извиняюсь за свое состояние и конечный результат. Буду стараться выйти из этой ямы», — написала Павлова в Instagram.

Павлова дважды попадала в топ-6 — в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе и в индивидуальной гонке в Антхольце. В составе сборной России она также выиграла эстафету в Антхольце.