Елисеев первым среди россиян выступит в спринте в Эстерсунде

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 18 марта объявил список участников и порядковые номера на спринт на десятом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Первым среди россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, у которого 20-й стартовый номер. 34-м побежит Александр Логинов, 39-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Саид Халили, 71-м — Евгений Гараничев и 97-м — Кирилл Стрельцов.

Спринт в Эстерсунде состоится в пятницу, 19 марта. Начало — в 17.30 (мск).