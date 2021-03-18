Елисеев первым среди россиян выступит в спринте в Эстерсунде
20:30
Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 18 марта объявил список участников и порядковые номера на спринт на десятом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Первым среди россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, у которого 20-й стартовый номер. 34-м побежит Александр Логинов, 39-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Саид Халили, 71-м — Евгений Гараничев и 97-м — Кирилл Стрельцов.
Спринт в Эстерсунде состоится в пятницу, 19 марта. Начало — в 17.30 (мск).
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