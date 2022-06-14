«Самара» и МБА в Единой лиге ВТБ. Сербские и турецкие клубы приглашены на Суперкубок

Поменялся и формат проведения регулярного чемпионата и Суперкубка.

В Москве состоялся совет Единой лиги ВТБ, на котором было принято ряд важных решений. Во-первых, в новом сезоне в турнире вновь будет 12 клубов. Вместо польской «Зелены Гуры» и эстонского «Калева», покинувших завершившийся розыгрыш из-за ситуации на Украине, в Лигу ВТБ были приняты «Самара» и московский МБА. Во-вторых, регулярный чемпионат будет разделен на два этапа. На первом 12 команд сыграют два круга, после которого поделятся на две группы — группа А (клубы, занявшие 1-6 места) и группа Б (занявшие 7-12 места).

На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга. По итогам регулярного сезона, который стартует в начале октября, будут определены восемь лучших команд Лиги. В чемпионате 2022/23 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная — до четырех побед (в сезоне-2021/22 до четырех побед играли только в решающей серии). В-третьих, стало известно, что на Суперкубок Единой лиги ВТБ в сентябре позвали иностранные клубы. Из Сербии и Турции.

Амбиции плей-офф

Состав участников Единой лиги-2022/23 не стал сенсацией. «Самара» и МБА уже давно комплектуется с прицелом на повышение в классе, пригласив двух бывших тренеров сборной России. Московский клуб возглавил Сергей Карасев, самарский — Сергей Базаревич. Плюс действующие победители Кубка России подписали уже двух лидеров ЦСКА-2 (с опытом игры в национальной сборной) — Филиппа Гафурова и Юрия Умрихина.

— Постараемся пробиться в плей-офф в первом же сезоне в Единой лиге, — заявил «СЭ» Камо Погосян. — Понимаю, что это будет зависеть от того, как мы проведем селекцию, сможет ли грамотно построить логистику, сможет ли быстро приспособиться к новому уровню. Из прошлогоднего состава в клубе останется только три игрока: Владимир Пичкуров, Максим Барашков и Максим Шелекето.

МБА же откажется от своей многолетней концепции ради вступления в Лигу ВТБ и будет приглашать легионеров, чтобы быть конкурентноспособным на новом уровне. Столичный коллектив планирует подписать трех-четырех иностранцев в это межсезонье. А также взять в аренду молодых перспективных россиян из топ-клубов, которые не получают там игровой практики. Ранее в МБА никогда не было легионеров. Ни в мужской, ни в женской команде. А женский клуб выигрывал медали Премьер-лиги и выходил в Евролигу исключительно русским составом.

Также свои заявки на вступление в Лигу ВТБ подавали екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна». Именно эти команды разыграли между собой золото Суперлиги-1, но почетный президент турнира Сергей Иванов пояснил, что результаты во втором по силе клубном турнире России не интересуют Лигу ВТБ.

— Нам важно, чтобы у клуба была соответствующая арена, подтвержденное финансирование и молодежная команда, — заявил Сергей Иванов. — У «Уралмаша» и «Руны» ничего этого нет.

По словам президента Единой лиги Сергея Кущенко эти клубы получили рекомендации и попробуют улучшить свою заявку через год.

Новые форматы

Помимо изменений в розыгрыше регулярного чемпионата изменится и формат Суперкубка Единой лиги ВТБ. Теперь в нем будут участвовать шесть или восемь команд, подчеркнул Сергей Иванов. Четыре лучшие команды сезона Единой лиги (в этот раз «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань») и четыре (или две) иностранные команды. Скорее всего, мы увидим розыгрыш «Финала восьми».

«Мы выслали предложения клубам из Турции, Сербии, ждем, когда у них закончатся чемпионаты, — пояснил Сергей Кущенко. — Мы пригласим их на наш Суперкубок, регламент позволяет это сделать. Он пройдет с 21 по 25 сентября».

Так что уже в конце сентября в Москве, скорее всего, вновь можно будет увидеть клубы уровня Евролиги: «Анадолу Эфес», «Фенербахче», «Црвену Звезду» и «Партизан». Если футбольная «Црвена» приезжает в Сочи на товарищеский матч с «Зенитом», то почему коллективам Желько Обрадовича и Эргина Атамана не заглянуть на несколько дней в Москву.