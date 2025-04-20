«Уралмаш» готов преподнести сенсацию. «Зенит», ЦСКА и УНИКС вряд ли испытают проблемы

Превью первого раунда плей-офф Единой лиги.

Во вторник, 22 апреля, стартует плей-офф 16-го сезона Единой лиги ВТБ. Последним его участником стала «Парма», в решающем матче плей-ин уверенно обыгравшая МБА-МАИ. Теперь в серии до трех побед пермяки сыграют с «Зенитом». Команда Евгения Пашутина вряд ли сможет создать серьезные проблемы победителям регулярки, учитывая короткую ротацию и силу оппонентов. Мало шансов выиграть хотя бы один матч серии и у «Пари НН» с «Автодором». ЦСКА и УНИКС объективно сильнее — первый раунд для московской и казанской команд станет хорошей разминкой перед очным полуфиналом. А вот в четвертой паре болельщики вправе ждать серьезной зарубы: «Уралмаш» способен дать бой «Локомотиву-Кубань» с тренером-дебютантом.

Вергун против Ведищева

Клуб из Екатеринбурга в прошлом году выиграл два матча серии у «Зенита» в первом раунде плей-офф, а в этом сезоне стал только сильнее. Подопечные Ростислава Вергуна уверенно стали лучшей командой за пределами топ-4, а сезонная серия с «Локо» закончилась со счетом 2-2. Причем два заключительных матча остались за уральцами. И если заключительную игру регулярки команды провели в полурезервных составах, то в начале марта «Уралмаш» выиграл дома у оптимального ростера кубанцев. Героями того матча стали Хэйден Далтон и Антон Карданахишвили, пришедшие из «Самары» в середине сезона, а также лучший снайпер регулярки Джеремайя Мартин. Сдержать Мартина — основная задача игроков «Локо». А если их связка с Октавиусом Эллисом заработает, как изначально и предполагалось, то «Уралмаш» может рассчитывать на многое.

Все-таки у соперника есть определенные проблемы. Из-за тяжелых травм Би Джей Джонсона и Карвела Андерсона тренерскому штабу пришлось интегрировать в состав двух новичков: Таджера Макколла и Джона Дженкинса, которые пока не показывают той же эффективности, как выбывшие легионеры. Плюс стоит отметить, что для Андрея Ведищева это будет первый опыт в плей-офф в качестве главного тренера. А это определенный риск, учитывая, что большинство матчей серии, скорее всего, будут решать в нервных концовках.

«Зенит» с приходом Алексея Шведа и Окаро Уайта пока не знает горечи поражений, закончив регулярку серией из 20 побед подряд. Поэтому задача сине-бело-голубых на первый раунд плей-офф — впервые за три года пройти его без поражений. И это реально, учитывая, что «Парма» находится не в лучшем состоянии. В плей-ин пермяки без шансов проиграли «Пари НН», но смогли собраться на решающий матч с МБА.

Единственный момент, который говорит в пользу команды Пашутина, заключается в том, что команда уже выполнила задачу на сезон и может сыграть в 1/4 финала в свое удовольствие. А если такие игроки, как Самсон Руженцев, Гарретт Нэвелс и Стэнли Уиттакер, поймают кураж, то остановить их будет непросто. Особенно в переполненном «Молоте», так что мы вполне можем увидеть несколько конкурентных игр.

Калеб Агада. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Надежда на Калеба и Алекса

УНИКС в серии с «Автодором» постарается наиграть двух новичков — Маркуса Кина и Дэррана Хиллиарда, пополнивших коллектив перед плей-офф. Однако даже этот фактор вряд ли поможет саратовцам. В регулярке казанцы три раза из четырех разгромили подопечных Богичевича, и в плей-офф картина вряд ли изменится. Постоянный прессинг коллектива Велимира Перасовича очень неудобен для шестых «сеяных», не обладающих мощной скамейкой. При этом интересно, как себя в матчах плей-офф покажет лидер «Автодора» Калеб Агада, который в регулярке показал, что способен пойти на повышение.

Также чудеса в плей-офф может продемонстрировать и Алекс Хэмилтон. Разыгрывающий «Пари НН» был близок к трипл-даблу в матче плей-ин с «Пармой» и наверняка подойдет к серии с ЦСКА во всеоружии. Напомним, что в регулярном чемпионате из четырех очных встреч три остались за красно-синими и один раз успех праздновали игроки из Нижнего. В родных стенах волжане обретают дополнительные силы, добыть победу на их паркете — задача не из простых. Поэтому действующим чемпионам так важно обеспечить необходимый задел на домашних играх и отправиться на выезд с позитивным настроем.

Четвертьфиналы 1 и 2

«Зенит» — «Парма»

«Локо» — «Уралмаш»

Даты: 22, 24, 27, 29 апреля*, 2 мая*

Четвертьфиналы 3 и 4

ЦСКА — «Пари НН»

УНИКС — «Автодор»

Даты: 23, 25, 28, 30 апреля*, 3 мая*

Четвертьфинальные серии проходят до трех побед по схеме 2+2+1

* Если потребуется