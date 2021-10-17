«Зенит» взял реванш в Краснодаре. Вольхин сыграл лучший матч в карьере

За 19 минут на площадке 23-летний форвард реализовал 7 из 10 с игры, набрав 21 очко.

Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 79:106 (29:28, 16:28, 22:25, 12:25)

Л: Макколлум (18 + 5 передач), Мотли (17 + 6 подборов), Ильницкий (15 + 5 подборов), Кидд (15).

З: Вольхин (21), Лойд (12 + 6 подборов), Понитка (12 + 7 передач), Захаров (12 + 4 передачи), Мики (12).

Судьи: Илья Путенко, Станислав Валеев (оба — Россия), Урош Николич (Сербия).

«Баскет-холл». 349 зрителей.

Специфика современного календаря европейского баскетбола приводит к тому, что топ-клубы очень сильно выматываются в еврокубках. На национальные чемпионаты сил порой не остается. Особенно после двух матчей в Евролиге на одной неделе. Так, УНИКС после игр с «Баварией» и «Фенербахче» с трудом вырвал победу у «Енисея» в Красноярске (83:80 ОТ). «Зенит» же приехал в гости к «Локомотиву-Кубань» после изматывающих противостояний с ЦСКА и «Баварией» во вторник и четверг соответственно. Краснодарцы же готовились к отчетной встрече целую неделю.

Перформанс Вольхина

Интересно, что в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ сине-бело-голубые также играли в Краснодаре после сдвоенной недели в Евролиге, в итоге уступив с разницей 15 очков. Тогда суперматч выдали Джордан Кроуфорд, Реджи Линч и Кевин Херви. Этих ребят в «Локо» уже нет, но новая подборка американских легионеров получилась даже более качественной. Стэнтон Кидд, Дариус Томпсон, Джонатан Мотли и Грегг Уиттингтон находятся в расцвете сил и были лидерами в своих предыдущих командах, а Эррик Макколлум после невразумительного сезона в «Химках» вновь получил право на безлимитное количество атак.

Во многом благодаря мастерству Макколлума и Кидда «Локо» оставался в игре в первой половине встречи. Эррик сделал четыре передачи и забивал в своих любимых тягучих проходах, а Стэнтон реализовал три дальние попытки из четырех. Однако этого оказалось мало, чтобы противостоять слаженной игре подопечных Хавьера Паскуаля.

Перед игрой Евгений Пашутин говорил, что для победы «Локо» важно оказывать максимальное давление на снайперов соперника и контролировать мяч на подборе. В обоих компонентах хозяева провалились. «Зенит» реализовал более 50% трехочковых, а Артурас Гудайтис, Джордан Мики и Алекс Пойтресс властвовали под кольцом (игроки «Локо» почему-то не останавливали больших тактическим фолом, а давали набирать легкие очки). Это привело к тому, что «Зенит» ушел на перерыв с комфортной разницей «+11».

После перерыва Паскуаль дал много времени резервистам Игорю Вольхину и Денису Захарову. Оба сполна оправдали это доверие, набрав 8 и 6 очков за четверть. Причем Вольхин более чем в два раза превысил свой личный рекорд результативности в Лиге ВТБ — 21 очко. Отличный матч провел и Дмитрий Кулагин. Один из сильнейших российских игроков поколения полностью пропустил прошлый сезон из-за судебного процесса с «Локо», поэтому наверняка имел дополнительную мотивацию.

В ожидании Алана

В четвертой четверти Пашутин дал игровое время воспитанникам клуба, фактически выбросив белый флаг. «Зенит» же продолжал наращивать свое преимущество, причем лидеры получили отличный отдых, а солировали россияне. К Вольхину и Захарову присоединился еще и Сергей Карасев. Все это привело к разгрому («+27») и первой победе клуба из Санкт-Петербурга в Краснодаре с мая 2019 года.

— Это хороший урок для нас, — подчеркнул после матча Евгений Пашутин. — Всю неделю мы готовились к физическому контакту, знаем, что защитники соперника — Понитка, Лойд и Кулагин — играют в физический баскетбол. Но мы почему-то действовали против них мягко, дали им почувствовать свою игру. Плюс третьи и четвертые номера соперника набирали легкие очки из-под кольца. Надо было чаще фолить. У нас же у многих игроков было по одному фолу. После перерыва попытались исправить эту ситуацию, но все равно получили 106 очков дома. Это неприемлемо. Сделаем выводы. Надо поменять философию, больше играть от защиты. Плюс при игре один на один получили много трехочковых в лицо. Это говорит о недостаточной отвественности в игре один на один. В атаке же передерживали мяч.

— Чем можно объяснить слабую игру Уиттингтона?

— Он пропустил всю предсезонку, приехал на два месяца позже. Можно сказать, что предсезонная подготовка началась для него только в октябре. Грегг хорошо тренировался всю неделю, кардиоритм приходит в норму. Так что пока надо набраться терпения, но времени на раскачку не так много. Нам надо возвращаться на победный путь.

— Когда вернется Уильямс?

— Он стал тренироваться в контакте. Каждый день контактные тренировки длятся все дольше и дольше. Надеюсь, что на следующей неделе он приступит к тренировкам в общей группе. Ему надо почувствовать игровой ритм, и думаю, что к игре с «Леткабелисом» (26 октября) Алан сможет выйти на паркет.