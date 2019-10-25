Воронову удалось избежать серьезной травмы

Капитан «Зенита» Евгений Воронов пропустит около двух недель из-за травмы голеностопа, полученной в матче Единой лиги ВТБ с «Калевом». 33-летний баскетболист не сможет сыграть с «Жальгирисом», ЦСКА и «Химками».

— Игровая травма, от которой никто не застрахован, особенно с нашим графиком игр, — цитируют «Известия» генерального директора петербургского клуба Александра Церковного. — Повреждение несерьезное, но потребуется порядка двух недель, чтобы Евгений полностью восстановился. Воронов — капитан не только на площадке, поэтому команда без капитана не останется.