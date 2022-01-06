В «Зените» выявлены положительные результаты теста на коронавирус
В баскетбольном клубе «Зенит» выявлены положительные результаты теста на коронавирус, сообщает пресс-служба команды.
После планового осмотра у четырех баскетболистов был выявлен коронавирус. Также положительный тест сдал один сотрудник команды. Все заболевшие отправлены на изоляцию.
Клубом организовано дополнительное тестирование перед вылетом на матч Евролиги с «Миланом» (7 января в Италии).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2022/01/06/v-zenite-vyyavleny-polozhitelnye-rezultaty-testa-na-covid-19/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю