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В «Зените» выявлены положительные результаты теста на коронавирус

16:18
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В баскетбольном клубе «Зенит» выявлены положительные результаты теста на коронавирус, сообщает пресс-служба команды.

После планового осмотра у четырех баскетболистов был выявлен коронавирус. Также положительный тест сдал один сотрудник команды. Все заболевшие отправлены на изоляцию.

Клубом организовано дополнительное тестирование перед вылетом на матч Евролиги с «Миланом» (7 января в Италии).

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2022/01/06/v-zenite-vyyavleny-polozhitelnye-rezultaty-testa-na-covid-19/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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