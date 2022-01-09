«Локомотив-Кубань» проявляет интерес к американскому защитнику украинского клуба
«Локомотив-Кубань» следит за защитником Д'Анджело Харрисоном, который выступает за украинский «Прометей», сообщает итальянский журналист Маттео Андреани.
По его информации, помимо краснодарцев за игроком также следят несколько других команд, одна из которых представляет Евролигу.
На первом групповом этапе Лиги чемпионов Д'Анджело Харрисон проводил на паркете в среднем по полчаса, за которые успевал отметиться статистикой из 15,7 очка, 3,3 подбора и 2,2 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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