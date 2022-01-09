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«Локомотив-Кубань» проявляет интерес к американскому защитнику украинского клуба

17:00
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«Локомотив-Кубань» следит за защитником Д'Анджело Харрисоном, который выступает за украинский «Прометей», сообщает итальянский журналист Маттео Андреани.

По его информации, помимо краснодарцев за игроком также следят несколько других команд, одна из которых представляет Евролигу.

На первом групповом этапе Лиги чемпионов Д'Анджело Харрисон проводил на паркете в среднем по полчаса, за которые успевал отметиться статистикой из 15,7 очка, 3,3 подбора и 2,2 передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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