Перенесены три матча регулярного сезона Единой Лиги ВТБ
Три матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ перенесены на более поздний срок, сообщает официальный сайт турнира.
Встреча «Зелена Гура» — «Калев», назначенная на 8 января, перенесена из-за положительных тестов на коронавирус в польской команде.
Также в связи с нестабильной обстановкой в Казахстане и отменой авиарейсов перенесены игры «Астаны» с «Локомотивом» и «Цмоки-Минск», запланированные на 8 и 15 января соответственно.
Новые даты матчей будут объявлены позднее.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/matchi-zelena-gura-kalev-lokomotiv-kuban-astana-i-astana-tsmoki-minsk-pereneseny/
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