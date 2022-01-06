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Перенесены три матча регулярного сезона Единой Лиги ВТБ

16:10
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Три матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ перенесены на более поздний срок, сообщает официальный сайт турнира.

Встреча «Зелена Гура» — «Калев», назначенная на 8 января, перенесена из-за положительных тестов на коронавирус в польской команде.

Также в связи с нестабильной обстановкой в Казахстане и отменой авиарейсов перенесены игры «Астаны» с «Локомотивом» и «Цмоки-Минск», запланированные на 8 и 15 января соответственно.

Новые даты матчей будут объявлены позднее.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/matchi-zelena-gura-kalev-lokomotiv-kuban-astana-i-astana-tsmoki-minsk-pereneseny/

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Карен Саркисян все материалы автора
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