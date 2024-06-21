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Сегодня, 16:45

УНИКС объявил об уходе Димитриевича

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Македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич покидает УНИКС, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

В прошедшем сезоне Единой Лиги ВТБ 26-летний спортсмен принял участие в 50 матчах, в которых в среднем зарабатывал 18,6 очка, делал 6,9 результативной передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата, а на паркете проводил 30 минут. Кроме того, македонец был признан MVP регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

«Это были два замечательных года как для меня лично, так и для УНИКСа. Очень рад, что мы вместе сотворили историю, выиграв титул Единой Лиги ВТБ в прошлом сезоне... За прошедшие два года в Казани у меня сложились совершенно особые отношения со многими людьми, которыми я буду дорожить всю жизнь. Спасибо за все! Всем удачи!» — заявил спортсмен.

В сезоне-2022/23 Димитриевич помог УНИКСу впервые в истории победить в Единой Лиги ВТБ, а также был признан самым ценным игроком плей-офф.

Баскетбол
БК УНИКС
Ненад Димитриевич
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