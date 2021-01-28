Шенгелия опроверг информацию о драке с Джеймсом

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия прокомментировал слухи о драке с одноклубником Майком Джеймсом.

— Очень расстроен, что мне приходится это комментировать, но я должен.

Наличие медиаплатформы не означает, что вы можете говорить что угодно, как только слышите это или предполагаете, что это случилось.

Грустно читать про себя что-то, чего не было и что даже не близко к правде.

Никогда в жизни не дрался с одноклубником, поэтому совет: проверяйте свои истории, перед тем как упоминать людей и задевать их репутацию, это касается всех. Не хотел проявить неуважению к кому-либо, но я должен был ответить, — написал грузинский баскетболист в своем Twitter.

По информации «СЭ», драка случилась на тренировке несколько дней назад. Чтобы не разрушить коллектив, руководство ЦСКА все же приняло решение вывести Майка Джейса из состава на матч Евролиги против «Альбы» и начать переговоры о прекращении отношений. Сам баскетболист опроверг информацию о драке.