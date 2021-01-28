В «Зените» рассказали, когда вернутся травмированные Хвостов и Пойтресс

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал возвращение в строй разыгрывающего Дмитрия Хвостова и форварда Алекса Пойтресса.

— Что сейчас с Дмитрием Хвостовым? Он не поехал на двойной выезд в Барселону и Милан?

— Восстановление идет по плану, на этой неделе он приступает к активной фазе тренировок, в том числе в общей группе с основной командой. Рассчитываем, что уже в феврале он нам поможет.

— Алекс Пойтресс на предыдущем матче был уже без костылей. Говорит ли это о том, что он близок к возвращению?

— У него восстановление также идет по плану. Сейчас он занимается по индивидуальной программе под контролем тренера по восстановлению и реабилитации. Через 2 недели он приступает к беговым упражнениям, и тогда уже можно сказать о конкретных сроках его окончательного восстановления.

(Тимур Ганеев)