Джеймс опроверг информацию о драке с Шенгелией

Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на слухи о его участии в драке с форвардом армейцев Торнике Шенгелией.

«Всему есть предел. Меня выставляют в таком свете, будто я пытался драться с Токо. Просто включать здравый смысл», — написал Джеймс на своей странице в Twitter.

По информации «СЭ», у баскетболиста случилась драка с еще одним звездным легионером армейцев Торнике Шенгелия. Она случилась на тренировке несколько дней назад. Чтобы не разрушить коллектив, руководство ЦСКА все же приняло решение вывести Майка Джейса из состава на матч Евролиги против «Альбы» и начать переговоры о прекращении отношений.

27 января на сайте московского клуба появилась заявление, в котором ЦСКА сообщил, что «клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей».

Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни.